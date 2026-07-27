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▲IU（如圖）在2年前於台北小巨蛋開唱時，郭台銘女兒妞妞曾擔任小舞者。（圖／翻攝自IU IG@dlwlrma）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘與51歲的謝姓女球友Annie緋聞持續延燒，而今（27）日傳出郭台銘已與妻子曾馨瑩破冰，再度引發討論。不過有人翻出兩人的16歲愛女「妞妞」，舞蹈天分遺傳了媽媽，曾在2024年擔任IU台北小巨蛋演唱會的小舞者，IU還用中文盛讚：「表現得很棒喔！」超狂經歷讓眾人都超驚訝。郭台銘與曾馨瑩的16歲愛女妞妞，近日被捕捉回台上班打工、以及出席慈善活動，纖細修長的模樣完美遺傳媽媽。有人因此翻出她的過往經歷，竟曾在2024年擔任IU於台北小巨蛋舉辦《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI》巡演時的舞者。據悉，妞妞當時與12名小朋友在表演學院徵選脫穎而出，登上舞台與IU一起表演開場曲〈holssi〉，精采表現還受到IU稱讚，用中文表示：「表現得很棒喔！」而表演當天，曾馨瑩還親自到場為女兒及其他小朋友加油打氣，在當時也引發高度話題。