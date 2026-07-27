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兩派議員衝主席台前 議長急敲槌休會難阻衝突

▲幾番衝突後，綠營退到議場左邊集結喊口號。（圖／記者顏幸如攝，2026.07.27）

▲藍白議員留在議場右邊繼續要求總統賴清德道歉。（圖／記者顏幸如攝，2026.07.27）

中聯致癌油風暴從凱道延燒進議場，今（27）日是台中市議會定期會開議首日，50多名藍、綠、白議員因不滿中央、地方對事件的處理態度，各自高舉手板衝向主席台、高喊「市長道歉」、「卓榮泰下台」等口號，議場瞬間陷入混亂。議長張清照見狀敲槌裁示休會10分鐘，仍無法平息怒火，綠營繼續喊「不道歉不開會」，張清照霸氣回「你們不開會你們出去啊」，部分綠營議員因此離席抗議。民進黨團總召周永鴻率先發難，質疑市府提出的業務工作報告聲稱要「鞏固食安防護網」，但致癌油事件延燒至今，市府毫無具體作為。他批評，盧秀燕執政8年未曾稽查中聯油脂，還拿假數據對外發言。他強調此次事件「中央有中央的責任，地方有地方的責任」，上周台中接連發生重大事件，市長卻整天北上搞政治。周永鴻表示，除非衛生局長下台、盧秀燕公開道歉，否則「這個會開不下去、預算也審不下去」。隨後周永鴻高喊「市長道歉、局長下台」，民進黨議員全體響應，拿出事先準備好的手板衝向主席台前。國民黨及民眾黨議員也不甘示弱，高舉寫著「賴清德道歉」、「卓榮泰下台」的手板快步向前，雙方在主席台前短兵相接，議場氣氛瞬間升溫。面對現場一片混亂，議長張清照立即敲槌宣布「休息10分鐘」，並與市長盧秀燕一同離席。兩派議員隨後在主席台前相互叫陣、隔空喊口號，一度擠成一團，之後又各自集結持續對嗆，約5分鐘後衝突才逐漸平息。15分鐘後恢復議程，但周永鴻等人仍強烈要求盧秀燕道歉、衛生局長下台，議長張清照突然喊「欵！你們不開會，你們出去啊！」民進黨市議員曾朝榮選擇離席抗議，陳淑華等人則在議程中繼續要求盧秀燕道歉，周永鴻要求退回衛生局的專案報告；國民黨團書記長李中也大聲反制，要求依照議事規則開會。