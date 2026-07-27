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忽略身體警報 醫：生活作息恐釀三高年輕化

胸悶、胸痛別輕忽 醫：非典型牙痛、胃痛都可能是發作前兆

男星王凱（本名王建隆）昨（26）日被發現陳屍在租屋處，享年43歲。警方初步研判疑似身體突發急症導致猝死，仍有待釐清。台安醫院心臟內科主治醫師林謂文指出，近期發現40、50歲，甚至30多歲發生猝死的個案愈來愈多。對於猝死年輕化，醫師認為，其實與疾病、生活習慣等都可能有關聯。近期猝死愈來愈多年僅40、50歲個案，林謂文指出，猝死案例大多以60、70歲中老年人為主，近期發現40、50歲，甚至30歲的個案愈來愈多。醫師說，猝死年輕化的現象可能與生活作息、壓力、心血管疾病及三高年輕化有關。林謂文指出，以往認為，三高患者會集中在中老年人，但近期發現，20至30多歲也會有三高問題，加上忽略身體狀況，有情緒壓力、生活作息紊亂，且不良生活行為等，包括抽菸、喝酒，還有肥胖不運動，導致代謝症候群及三高年輕化都可能出現。一旦心血管疾病年輕化，就可能讓心肌梗塞年齡提前。林謂文解釋，猝死是所謂的非預期性死亡，年輕人以意外等較多，疾病引起的狀況相對少見。若是疾病所引起的猝死，林謂文指出，大部分以心腦血管疾病為大宗，心臟方面稱為「心因性猝死」，常見心肌梗塞為主；另外還有致命心室心律不整、先天性嚴重心律不整、瓣膜性疾病、主動脈瓣狹窄等。腦部則以腦中風、腦動脈瘤破裂出血等。林謂文提醒，高風險族群包括，年紀大、男性45歲、女性55歲、更年期後；還有家族史、慢性病、三高、確診血管問題、生活作息不正常、壓力大、過勞。林謂文提到，肥胖、不運動、抽菸喝酒等都要留意；若出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸頭暈等症狀，千萬不要忽視，盡快就醫。而非典型症狀則以胃痛、牙痛、頸部痠痛、手臂痛等轉移痛為可能前兆。