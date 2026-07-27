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談及藍營可能總統人選 鄭麗文：包括自己在內都不應自我設限或排除

首要工作是年底地方選戰 鄭麗文：藍白合是必須的 也要是互利的

坦言彰化、嘉義艱困 鄭麗文：對翻轉屏東、高雄有期待

國民黨上周六在凱道集會，現場號稱湧入20萬支持者，黨主席鄭麗文最後登台演說時，猛烈抨擊民進黨政府，更齊聲高喊：「卓榮泰下台！賴清德下台！」而她在同一天露出的媒體專訪內容也受到關注，內容除談及2026年縣市長選舉，鄭麗文更強調2028年總統大選「任何人都不應自我設限」，遭解讀可能暗指選總統。對此，鄭麗文今（27）日出席黨內中評會會議時，被問到是否不排除選總統？蔣萬安是否已是藍營共主？她全程僅笑而不答。鄭麗文25日接受《大雲時堂》專訪談及黨內2028年可能的總統候選人時表示，台灣政治瞬息萬變，她必須替國民黨保留所有可能性。面對主持人李四端詢問，她除了作為提名推手，是否也可能成為參選人？鄭麗文回應，她「無欲則剛」，並未把個人未來納入考量，一切都以國民黨勝選為優先。鄭麗文指出，台中市長盧秀燕很可能成為國民黨的總統參選人，但黨中央不能事先替特定人選量身訂做，否則一旦政治局勢出現重大變化，或有更強的人選出現，就會失去調整空間。她認為，黨主席選舉期間有人直接表態「就是要支持盧秀燕」，這種作法並不妥當。除了盧秀燕之外，鄭麗文也點名立法院長韓國瑜，以及目前準備競選連任的台北市長蔣萬安，都是外界討論的可能人選。她表示，即使在這3人之外，包括她自己在內，也可能出現其他更強的黑馬，因此所有人現階段「都不應自我設限」或預先排除。未來提名的關鍵，在於程序必須具有高度正當性，讓候選人透過黨內機制正式出線，並獲得黨內普遍認同，讓大家公認這就是最強人選。鄭麗文強調，2026年選舉以前，沒有太多空間提前為總統大選布局，目前沒有思考參選總統，首要工作仍是把黨主席做好，帶領國民黨拚下2026年選舉。等到未來政治局勢逐漸明朗，再依當下時空環境判斷，推出最有勝選機會的人選。談到藍白合作能否延續至2028年，鄭麗文表示，在一定要實現政黨輪替的大方向下，國民黨與民眾黨必須合作。她指出，雖然雙方都以大局為重，但合作仍須顧及各自支持者的感受，她必須讓國民黨支持者能夠接受，民眾黨主席黃國昌也要向民眾黨支持者交代。鄭麗文認為，藍白合作必須是互利、有利於大局，且能被社會接受，不能讓外界產生兩黨是在「政治分贓」的負面觀感。她表示，相關安排與合作方式都必須審慎考量，只有雙方想法接近、支持者能夠認同，藍白合作才有可能順利走到2028年。至於今年底縣市長選戰，鄭麗文坦言，國民黨4年前選得太好，這次若能維持既有戰果，已是很好的成績，現有執政版圖當然要全力守住。她指出，彰化縣目前陷入苦戰，地方整合問題仍由黨中央持續努力；嘉義市因綠大於藍，也屬較艱困選區；宜蘭縣與新竹縣則審慎樂觀，仍有很好的勝選機會。鄭麗文表示，南部選情也希望有所突破，外界對屏東、高雄都有一定期待，尤其高雄目前整體士氣、期待及民調反應，都比4年前更好；屏東上次也只差一點，希望這次能夠一舉反攻。她強調，即使最後未能翻盤，選票也必須成長，為2028年立委選舉累積基礎，「我不希望再次發生南部立委掛蛋」，立委席次一定要有所突破，不能再全軍覆沒。