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美國職棒大聯盟底特律老虎台灣好手李灝宇近期不只連續11場敲安，火燙表現也讓他迅速成為當地球迷新寵。球迷更將他的英文名字「Hao-Yu」玩成諧音梗，製作「How you doing？」、「How you like that？」等T恤與應援看板；李灝宇看到後難掩興奮，直接用英文連喊兩次「I love it！」，笑稱自己真的「愛死了」這些創意應援。底特律體育記者瑞佛（Logan Reever）賽後詢問，看到愈來愈多球迷利用「Hao-Yu」與英文問候語的相似發音製作應援商品，感受到整座城市支持自己有何想法？李灝宇立刻笑著以英文回答：「I love it！I love it！」李灝宇表示，球迷的支持對他意義重大，也帶來很大幫助，「他們開始支持我、關注我的表現，這對我真的意義非凡。」從自製諧音T恤、應援看板，到老虎官方社群頻繁分享他的精華，「李灝宇狂熱」正逐漸在底特律延燒。談到近期亮眼表現，以及台灣球員在大聯盟受到更多關注，李灝宇仍保持平常心。他表示，每名球員都會經歷狀況好與不好的階段，自己近期狀態確實很好，也明白台灣選手要在大聯盟打出成績並不容易。李灝宇日前面對皇家單場敲出二壘安打與本季第6轟，將連續安打紀錄延長至10場；如今再度敲安，堆高個人連續11場安打的「怪力男障礙」，賽後打擊率也上升到2成74、OPS.750，雙雙寫下生涯新高。