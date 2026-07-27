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韋禮安讀台大愛店！練完球必吃、直呼好爽

▲韋禮安畢業於台大外文系，2014年接受專訪時，曾帶記者與攝影到公館梅江韓國銅盤烤肉用餐，大方分享自己的口袋名單。（圖／福茂提供）

陪伴台大人30年 平價吃到飽成學生聚餐首選

▲梅江韓國烤肉主打韓式銅盤烤肉吃到飽，提供4種肉及韓式小菜無限供應，成為不少台大學生聚餐的共同回憶。（圖／翻攝Google Map）

宣布熄燈掀回憶殺 眾：學生時代真的結束了

台北公館商圈又一家老店走入歷史！這間主打平價吃到飽的老店，不只是許多學生聚餐首選，更是歌手韋禮安念台大時期的口袋名單。記者曾於2014年專訪韋禮安時，就跟著他走進梅江邊吃邊聊，如今這間充滿青春回憶的老店即將熄燈，也讓不少人感嘆「時代的眼淚」再加一。記者曾在2014年與攝影一同前往梅江韓國銅盤烤肉專訪韋禮安，已是人氣歌手的他，沒有選擇高級餐廳，而是大方帶大家來到自己念台灣大學時最常報到的愛店。至今已逾10年，其實對店內印象已十分薄弱，並沒有特別好吃或難吃到忘不了，但留下最深刻的記憶點，莫過於成為大明星韋禮安，在接受採訪時還特別指名大學時期的愛店，並接地氣的大讚好划算。韋禮安笑說，學生時期只要系籃練完球，就會和同學來梅江聚餐，最吸引人的就是價格便宜、份量十足。雖然店面樸實、食材簡單，但計費方式也很阿莎力，10多年前造訪時仍是午餐250元吃到飽，問及韋禮安怎麼特別想推薦這間店，一句話說出許多台大校友的共同心聲。梅江韓國銅盤烤肉位於公館商圈，距離台灣大學步行約6分鐘，多年來一直是學生口中的高CP值名店。從最早期午餐吃到飽200元、250元，到現如今價格調整為平日午餐350元、晚餐及假日400元，且免收服務費，對學生族群仍具有一定吸引力。不少老饕形容，梅江並非走精緻路線，而是「吃粗飽、吃肉吃到爽」，銅盤烤肉流下的肉汁還能煮高麗菜、冬粉，也是許多人最懷念的特色。梅江韓國銅盤烤肉宣布將於今年10月26日結束營業，引發大批老顧客留言，有人感嘆「年輕的回憶又少一家」、「這也是時代的眼淚」、「學生蛋白質加油站」、「陪我度過學生時期聚餐」、「20幾年前門口都排滿人」、「第一次去還傻傻一片一片放肉，店員直接整盤倒下去」。也有不少人坦言，「近期再去，覺得讓回憶停留在青春就好」、「環境確實跟不上時代」，但仍認為，「開了30多年真的很厲害，值得掌聲」。