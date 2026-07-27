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▲周一南方雲系北移，天氣不穩定，易有短延時強降雨，周三後天氣會越來越穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署發布「大雨特報」，今（27）日南方雲系北移及午後對流發展旺盛，新竹至嘉義、臺東及新北、桃園、高雄山區有局部大雨發生的機率，甚至下午有局部豪雨機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：27日上午至27日晚上◾大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市山區、臺東縣