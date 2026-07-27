中央氣象署發布「大雨特報」，今（27）日南方雲系北移及午後對流發展旺盛，新竹至嘉義、臺東及新北、桃園、高雄山區有局部大雨發生的機率，甚至下午有局部豪雨機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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🟡115/07/27 發布大雨特報
◾影響時間：27日上午至27日晚上
◾大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市山區、臺東縣

▲周一南方雲系北移，天氣不穩定，易有短延時強降雨，周三後天氣會越來越穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周一南方雲系北移，天氣不穩定，易有短延時強降雨，周三後天氣會越來越穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。