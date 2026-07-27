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▲1.26坪陽台變雅房！溫哥華房東神操作月賺2.1萬（圖／截自DH Urbanized）

▲比停車格還小！溫哥華「陽台雅房」硬要收2.1萬租金（圖／截自DH Urbanized）

加拿大溫哥華租屋亂象再添一樁荒唐案例！當地一家租賃業者將公寓陽台塞進一張單人床，就大方掛牌出租，月租金竟喊到980加幣（約合新台幣2萬1,000元），消息曝光後引發網友群情激憤，痛批業者根本是趁租屋荒大撈一筆。這則廣告日前出現在社群平台，標示入住日為8月1日，地點強調位於溫哥華市中心精華地段，還特別註明「附家具」，鎖定學生與年輕上班族族群。但攤開現場照片一看，所謂的「私人房間」根本就是公寓陽台，裡頭只塞得下一張單人床、床架、檯燈和一組簡易桌椅，四周全靠落地玻璃窗與窗簾遮擋，勉強撐住一點隱私。更誇張的是空間大小——整個「房間」只有約45平方英尺，換算下來大概只有1.26坪，床鋪幾乎就佔滿全部可用面積。住客要進出這個房間，還得直接穿越屋主的客廳，日常生活隱私與便利性都被打上大問號，加上陽台隔音效果存疑、冬夏溫差大等因素，居住品質同樣讓人捏把冷汗。廣告被轉貼到Reddit論壇後迅速引爆討論，留言區罵聲一片，不少人直言房東根本是把租屋市場的供需失衡當提款機，質疑這種「陽台雅房」到底算不算得上真正的居住空間，也有人好奇住戶洗澡、煮飯該怎麼解決。議論延燒急下架 業者被爆「非首次」隨著加拿大當地媒體跟進報導，這則出租廣告已經悄悄從平台下架，外界無從得知究竟是已經順利租出，還是業者頂不住輿論壓力緊急撤下。值得注意的是，這已經不是該仲介第一次推出「陽台雅房」。外媒指出，同一業者先前也曾把市中心另一處面積稍大的陽台包裝成套房出租，月租金甚至喊到1,150加幣（約合新台幣2萬4,700元），同樣配有基本家具，讓外界再次見識到高房價之下，溫哥華租屋市場衍生出的種種怪象。