我是廣告 請繼續往下閱讀

再度搬出倒閣選項 蔣萬安：已有不少立委私下提議

蔣萬安否認布局2028！強調首要目標是「這事」

中聯油脂致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安今（27）日接受專訪時，首度透露，近期已有不少國民黨立委私下向他提及「倒閣」議題。他直言，若能透過倒閣讓行政院長卓榮泰為癌油事件下台、負起政治責任，當然是最好的方式，但前提仍須國民黨取得共識，並獲得民眾黨支持，各方充分討論後才會採取行動。725反癌油集會才剛落幕，倒閣議題又再度被搬上檯面，蔣萬安今日在政論節目《中午來開匯》表示，其實這段期間已有不少立委私下與他討論，而在去年面對全台大罷免時，自己就曾提出倒閣構想，希望朝野站在公平基礎上「要選大家一起選」，不該只有國民黨立委在地方疲於奔命，民進黨立委卻置身事外。如今情勢不同，面對卓榮泰拒絕負責、總統賴清德又遲遲不願道歉，在目前國會結構下，各方確實應該重新思考倒閣的可能性。蔣萬安強調，如果能透過倒閣讓卓榮泰為癌油事件負起政治責任，「當然是最好的方式」。不過，他也重申，仍須待藍白討論好，才會有下一步，如果國民黨有共識、民眾黨也支持，那麼他是樂觀其成。談到倒閣可能帶來的政治效應，蔣萬安分析，依照憲法規定，一旦立法院遭解散，最快60天內就必須重新舉行立委選舉，時間點最快落在9月、最晚約10月。他認為，屆時立委選舉將與總統大選正式脫鉤，未來每一次立委改選，都可能成為總統任內的「期中選舉」，國會對總統的制衡力量也將進一步提升，因此相關影響十分深遠，值得朝野審慎討論。針對外界質疑是否藉由食安議題布局2028總統大選，蔣萬安否認相關說法。他認為，很多人喜歡把事情解讀成政治陰謀，但身為地方首長，守護市民健康本來就是最基本責任，目前沒有思考2028，現階段就是全力拚市政、爭取連任，同時持續捍衛市民健康與食品安全。最後，蔣萬安也強調，食安事件已延燒1個月，人民餐桌安全不能被忽視。政府若連最基本的食品安全都無法保障，又如何談得上守護人民？他再次重申，基於責任政治，政府必須對此次癌油事件負起責任，否則無法向人民交代。