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無人機、軍工走跌 面板雙虎跌幅大

台股今（27）日「開低走低」開盤跌至43585點，截至11時40分，仍舊維持平盤以下震盪，來到43084點，下跌570點、跌幅達1.3%，交易金額4790億元。台積電（2330）今開盤跌至2330元，而在早盤時翻紅，最高一度漲至2365元，截至11時40分，則回跌至2350元。而在類股方面，受到伊朗戰爭停緩，國際油價回跌，油燃氣類股下跌約8.8%，其中以台塑化（6505）跌8.5元，一路跌停；塑膠類股同樣受到油價回跌波及，其中以南亞（1303）上午一度翻紅，但隨後一路下跌，跌至166元，下探11元、跌6.4%。無人機概念股今日跌逾5%，其中悠泰科技（6928）、安集（6477）、雷虎（8033），分別跌7.56%、7.46%、6.88%較深。軍工概念股也出現一片綠海，漢翔（2634）、長榮航太（2645）、千附精密（6829）都出現4%至6%的跌幅。AMOLED（主動矩陣有機發光二極體）今日也出現一定跌幅，「面板雙虎」群創（3481）跌7.2%、友達（2409）跌7.8%。