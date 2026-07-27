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66球全數突破100英里，最快球速104.7英里（約168.5公里），寫下Statcast創立後、單一場出賽最多100英里火球紀錄。原紀錄也是他自己所創下，在6月12日對費城人，該戰他全場投出58顆破百英里火球。

密爾瓦基釀酒人王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）今（27）日先發面對科羅拉多洛磯，前12位打者瘋狂送出11次三振，還飆出104.7英里（約168.5公里）火球，總計5局僅被打出1安打、失1分退場，本場所用83球中有66顆為四縫線直球，使用比例超過79.5%，且66球全部都超過100英里，寫下自Statcast創立後的首見紀錄。米肖羅斯基自開局就展現驚人球速，前3局都為三上三下，且送出8K，第四局同樣是連3次三振結束，直到第五局、一顆101.9英里（約164公里）火球才被卡里格（Cole Carrigg）敲出陽春砲丟分。米肖羅斯基本場最終用83球投完5局、送出12次三振、僅被打出1安打丟1分，順利拿到聯盟次多的11勝，有機會拿到生涯首座賽揚獎。此外，米肖羅斯基83球中有66球為招牌四縫線直球，加上本場12次三振後，米肖羅斯基本季累積三振數達到185次，高居全聯盟三振王，他的每九局三振數高達13.7次，若投到季末也將打破歷史紀錄。