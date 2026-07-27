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民進黨台北市長參選人沈伯洋台灣時間26日出席美東海外後援會成立大會，受到旅美台人熱烈歡迎，本次也特別邀請總統府資政、超微半導體執行長蘇姿丰之父蘇春槐擔任海外後援會主席團榮譽總召集人。沈伯洋表示，海外台灣人的專業與人脈，是台北連結國際的重要基礎；台北也應建立完整的人才生態系，提升城市韌性，成為更具遠見的首都。本次成立的後援組織包括華府分會、紐約州分會、紐約市分會、青年團，以及紐澤西州北澤西、南澤西、李文斯頓分會，另有賓州費城、麻薩諸塞州波士頓、伊利諾州芝加哥、喬治亞州亞特蘭大、佛羅里達天帕、德州休士頓與大洋洲分會。來自各地的支持者齊聚一堂，共同見證美東後援力量集結。總統府資政、超微半導體執行長蘇姿丰之父蘇春槐，擔任沈伯洋海外後援會主席團榮譽總召集人；國策顧問樊豐忠醫師亦擔任召集人。蘇春槐為統計師，取得博士學位後進入紐約市政府任職，歷任政策研究師、資深研究員與首席統計師，長年運用統計及資料分析輔助市政決策。活動期間，沈伯洋也與蘇春槐就城市治理經驗交換意見，盼將國際城市的實務治理經驗與智慧帶回台北，讓市政決策更科學、更精準，也更貼近市民需求。沈伯洋表示，自己早年赴美求學，深受台美人前輩、教會及同鄉會照顧。這份跨越世代與地域的情誼，不只是爭取台北市民支持的重要力量，更是台北與世界建立長久連結的深厚基礎；海外台灣人累積的產業經驗與專業網絡，也能為城市發展開拓更多可能。沈伯洋指出，台北資源豐沛、人才薈萃，卻仍缺乏足以支持人才長期發展的完整生態系。真正的城市進步，不能止於興建硬體或提出口號，而要從研究、產業、教育到生活環境周全布局，讓人才願意留在台灣、回到台北，也讓創意與專業得以落地生根。沈伯洋表示，首都不只要管理日常，更要引領國家前進。從首爾以城市研究機構支撐長期決策，到美國城市Nashville歷經數十年培養音樂產業，都說明城市願景必須跨越任期、持續累積。台北擁有山林步道、文化創意、科技人才與國際企業等條件，未來應以專業研究能量支撐市政決策，串聯產業、教育與公共文化設施，並強化建築、能源及社區網絡的韌性，讓台北成為人才願意留下、世界願意走近的城市。沈伯洋強調，自己一路走來，始終相信「看見問題，就要解決；看見危難，就應站出來承擔」。他表示，參選從不是先計算選舉輸贏，而是希望讓國家更安全、讓台北更進步。海外台灣人的支持，也將成為他推動首都向前的力量。