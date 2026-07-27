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輝達擬提供2500億美元擔保 協助OpenAI打造AI基礎建設

OpenAI擬擺脫微軟依賴 輝達則可提前鎖定晶片需求

第一階段2028年完工 電力供應由美日合作支援

AI投資持續升溫 市場憂高槓桿恐埋下風險

AI基礎建設投資規模持續膨脹！有消息指出，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）正與OpenAI洽談，擬提供約2500億美元（約新台幣8兆元）的融資擔保，協助OpenAI承租超大型AI資料中心。若交易拍板，不僅將成為AI熱潮以來規模最大的金融交易之一，整體計畫總投資金額更可能突破5000億美元（約新台幣16兆元）。根據路透社報導，《華爾街日報》引述知情人士指出，輝達正討論提供約2500億美元融資擔保，協助ChatGPT開發商OpenAI承租由軟銀（SoftBank）旗下能源子公司在美國俄亥俄州南部開發的10GW（吉瓦）超大型資料中心。知情人士指出，這筆擔保主要涵蓋資料中心租賃費用及建設所需債務融資，目的是提高銀行及投資機構對專案資金安全性的信心，但並不包含資料中心內部所需的大量AI晶片。《華爾街日報》指出，若加計資料中心所需晶片等設備，整體計畫總成本將超過5000億美元，可望成為目前全球規模最大的AI資料中心投資案。若交易順利完成，對OpenAI而言，將是打造自有AI基礎設施的重要里程碑。目前OpenAI主要仰賴微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）及甲骨文（Oracle）等業者提供運算資源，未來若掌握大型資料中心，將有助降低對外部雲端服務商的依賴，提升AI模型訓練及部署能力。另一方面，輝達除了提供融資擔保外，據傳也正與OpenAI洽談另一項規模高達3500億美元的AI晶片採購融資方案。分析認為，若兩項合作案皆順利推動，輝達不僅能鞏固OpenAI作為重要客戶，更可望提前鎖定未來多年AI晶片需求，進一步穩固其在AI硬體市場的領導地位。報導指出，資料中心第一階段預計於2028年完工，初期供電規模約800MW（百萬瓦）。值得注意的是，整座資料中心所需電力資源由美國政府掌控，並根據近期美日貿易協議，由日本出資約330億美元興建天然氣發電廠提供支援；至於電力分配，則由美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）參與決策。目前除OpenAI外，Anthropic、微軟及Google等AI業者，近幾週也都曾就相關計畫與美方進行接觸，顯示在AI快速發展下，具備穩定電力供應的大型資料中心已成為科技巨頭競逐的重要資源。《華爾街日報》指出，隨著AI產業快速擴張，科技公司正愈來愈依賴債券及股權市場籌措資金，用於建設資料中心、採購晶片及能源設施，預估今年全球AI基礎建設支出將突破7000億美元。不過，市場也開始關注這類龐大融資模式可能帶來的風險。分析人士指出，若AI產業未來成長速度放緩，或市場投資信心轉弱，建立在高額舉債及循環融資模式上的大型AI基礎建設，恐將面臨資金壓力，進一步衝擊整體AI產業發展。目前《路透社》尚無法獨立證實相關消息，輝達、OpenAI及美國商務部均未對報導內容發表評論。