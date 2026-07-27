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效力明尼蘇達雙城3A的南韓投手高祐錫，日前因手套遭裁判認定附有異物，還沒投出任何一球便被驅逐出場，隨後遭聯盟處以10場禁賽。高祐錫27日透過個人社群發表聲明，強調自己從未使用違禁物質影響投球，並將透過球員工會提出申訴，捍衛自身清白。高祐錫25日代表聖保羅聖徒登板，賽前接受例行檢查時，裁判在其手套內側發現疑似黏性物質。儘管他當場多次提出異議，仍被直接驅逐，手套也被送交聯盟檢驗。聯盟兩天後正式認定他違反異物規定，禁賽處分追溯自26日起生效。高祐錫在聲明中表示，他可以明確且有信心地說，自己從未使用任何會影響投球效果的違禁物質，也從未想過以不正當方式與對手競爭。他強調公平競爭始終是自己最重視的棒球價值，即使旅美生涯遭遇低潮，也不可能為了成績選擇作弊。由於高祐錫不接受聯盟認定，他已決定透過球員工會提出申訴。依規定，投手若被認定持有或使用異物，將立即遭驅逐並面臨10場禁賽。高祐錫解釋，遭認定有問題的痕跡，是長時間使用後，汗水與松香反覆混合並附著在皮革上自然形成。他表示，這只手套從世界棒球經典賽期間便開始使用，此後一直沿用，過去從未在任何檢查中出現問題。他指出，該物質已牢牢黏在皮革上，甚至必須用指甲用力刮才能剝落，不可能在比賽過程中拿來增加球的轉速或握力。高祐錫因此堅稱，手套痕跡不可能影響投球，將繼續透過正式程序證明自己沒有作弊。