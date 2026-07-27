我是廣告 請繼續往下閱讀

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，丹佛金塊已決定跟進奧克拉荷馬雷霆為受限制自由球員瓊斯（Spencer Jones）開出的2年1200萬美元報價合約，成功留住這位鋒線悍將。然而，此舉也讓金塊面臨龐大的薪資壓力，觸發了「第二土豪線」，更被外界形容為「被雷霆逼入了絕境」。查拉尼亞指出，瓊斯是金塊鋒線輪替的重要成員，球團非常重視這名自家培養的球員，因此不願讓他在自由市場中離隊。然而，跟進這筆報價的代價相當驚人。金塊的團隊豪華稅預計將暴增約3200萬美元，從原本的約3600萬美元狂飆至6800萬美元，同時球隊也正式跨越了觸發嚴格限制的「第二土豪線」。這意味著金塊將承擔極為沉重的薪資與稅務壓力，不過他們仍可在賽季期間透過交易來清理合約、降低總薪資，藉此減輕稅單與第二土豪線帶來的營運限制。針對雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）這次的精明操作，美國知名體育記者凱文·奧康納（Kevin O'Connor）在社群平台上發文直言：「雷霆這次真的把丹佛金塊逼到了絕境，普雷斯提開出了一份極具競爭力的報價單，現在我們只能等待裴頓·華生（Payton Watson）的最終結果了。」除了留下瓊斯，金塊接下來還面臨著另一項嚴峻挑戰。查拉尼亞補充道，球隊目前的重點是設法留住另一位受限制自由球員華生。目前包含亞特蘭大老鷹、密爾瓦基公鹿與洛杉磯快艇都在積極追逐他，金塊勢必得在「保留年輕鋒線戰力」與「控制球隊成本」之間做出艱難的抉擇。