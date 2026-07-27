皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今（27）日公布最新活動資訊，8月1日至8月31日，官方將與台灣 IKEA 合作，只要玩家前往北中南8地區的 IKEA 分店時，就能遇見「特殊地點」，並透過遊戲 app 領取「工具飾品皮克敏」，且7種顏色都有。
皮克敏合作 IKEA 台灣8分店都能領獎勵
《Pikmin Bloom》指出，在活動期間，台灣 IKEA 共8間分店將出現特殊地點，只要對特殊地點向下滑動，就能獲得一株「金色花苗」與特別設計的「明信片」，金色花苗將隨機長成「紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅、岩石」等工具飾品皮克敏。
每7天只能領1次！《Pikmin Bloom》活動規則一次看
《Pikmin Bloom》也提及，只要進入8間中的任一間台灣 IKEA 合作分店，就能獲得一項「地點挑戰」任務，完成地點挑戰中的任務後，可獲得「紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏」的金色花苗；另外《皮克敏4》試玩體驗也將在台灣IKEA分店舉辦。
《Pikmin Bloom》提醒，活動期間，每位使用者「每7天」可以在每個特殊地點獲得一株金色花苗與一張明信片；而地點挑戰任務只會出現一次，即使造訪其他合作分店，也無法再次獲得相同任務。
🟡《Pikmin Bloom》、IKEA 特殊地點位置
📍IKEA 新莊店
📍IKEA 新店店
📍IKEA 內湖店
📍IKEA 台北城市店
📍IKEA 桃園店
📍IKEA 台中店
📍IKEA 高雄店
📍IKEA 嘉義城市店
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《Pikmin Bloom》指出，在活動期間，台灣 IKEA 共8間分店將出現特殊地點，只要對特殊地點向下滑動，就能獲得一株「金色花苗」與特別設計的「明信片」，金色花苗將隨機長成「紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅、岩石」等工具飾品皮克敏。
《Pikmin Bloom》也提及，只要進入8間中的任一間台灣 IKEA 合作分店，就能獲得一項「地點挑戰」任務，完成地點挑戰中的任務後，可獲得「紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏」的金色花苗；另外《皮克敏4》試玩體驗也將在台灣IKEA分店舉辦。
《Pikmin Bloom》提醒，活動期間，每位使用者「每7天」可以在每個特殊地點獲得一株金色花苗與一張明信片；而地點挑戰任務只會出現一次，即使造訪其他合作分店，也無法再次獲得相同任務。
🟡《Pikmin Bloom》、IKEA 特殊地點位置
📍IKEA 新莊店
📍IKEA 新店店
📍IKEA 內湖店
📍IKEA 台北城市店
📍IKEA 桃園店
📍IKEA 台中店
📍IKEA 高雄店
📍IKEA 嘉義城市店