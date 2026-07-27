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▲美國衛星拍攝到中國在沙漠中打造假的台中機場（圖／截自BUSSINESS INSIDER）

▲內蒙古等地的軍事訓練區內，打造出多座與台灣、美軍及日本重要軍事目標幾乎等比例的複製設施，包括台灣總統府、博愛特區、宜蘭蘇澳海軍基地（圖／截自BUSSINESS INSIDER）

中國軍事威脅再添新警訊！美媒《商業內幕》（Business Insider）根據衛星影像分析報導，解放軍近年在內蒙古等地的軍事訓練區內，打造出多座與台灣、美軍及日本重要軍事目標幾乎等比例的複製設施，包括台灣總統府、博愛特區、宜蘭蘇澳海軍基地，以及日本橫須賀海軍基地，甚至配合實彈飛彈測試與部隊實兵演練。就連外國專家看了都直呼，這種訓練規模「前所未有」。沙漠蓋出多國目標模型 模擬攻台情境根據衛星影像分析，中國在廣袤沙漠地帶打造出一系列軍事與政府設施的複製品，範圍涵蓋美軍艦艇、戰機、海外基地，以及台灣政府建築。地理情報研究機構The Intel Lab研究員西蒙（Damien Symon）指出，這些模型精細程度極高，顯然不是普通軍事建設，而是「高度針對特定對手」打造。他分析，解放軍藉由這些模型測試長程武器能力，並搭配AI系統進行戰場模擬，為潛在的台海衝突預做準備。國際防務情報機構詹氏公司（Janes）首席衛星影像分析師奧康納（Sean O'Connor）則指出，中國打造台灣政府建築複製品，目的是讓部隊能在「彷彿身處台北」的環境中受訓。總統府、博愛特區都複製 解放軍演練攻入台北核心衛星影像顯示，內蒙古境內至少有兩處設施模仿台北市中心博愛特區，包括總統府、外交部、司法機關等重要建築。其中一處位於朱日和訓練基地，最早可追溯至2014年，主要重現建築外觀；中國官方過去釋出的演習畫面，也曾出現解放軍士兵在總統府模型周邊進行攻堅訓練。另一處較新的模型則更著重街道布局，連道路角度、街廓規模都比照台北市區實際樣貌打造。新美國安全中心資深研究員、前美國海軍潛艦指揮官舒加特（Thomas Shugart）分析，這類設施很可能是用來讓地面部隊「預演」占領特定政府建築，同時也是中國向美、日、台三方釋放的軍事訊號。蘇澳基地遭實彈命中 專家：攻擊角度是關鍵值得注意的是，位於宜蘭縣的台灣蘇澳海軍基地也被複製。這座基地雖非台灣規模最大的海軍基地，但因地處東部海岸、背靠山脈，戰略地位不容小覷。衛星影像顯示，蘇澳模型早在2022年初就曾遭到實彈飛彈測試命中，部分碼頭設施被擊中，一處疑似用於測試飛彈尋標器的黑色拱形結構也遭摧毀。曾駐紮蘇澳的前台灣海軍軍官呂禮詩分析，中國選擇模擬蘇澳，可能與攻擊難度有關——由於基地位於台灣東側，飛彈若從中國方向發射，勢必得考量山脈地形，因此需要透過反覆訓練來掌握特定攻擊角度。西蒙也補充，這些飛彈測試並非近距離展示，而是從數公里外發射後精準命中目標，顯示中國已具備「可靠的長程打擊能力」。橫須賀基地也不放過 疑演練反介入戰術報導指出，衛星影像同時揭露，中國還打造了日本橫須賀海軍基地的實體模型。橫須賀是美國海軍在日本的重要據點，長期部署大量美軍兵力，一旦台海爆發危機，很可能成為美軍行動的重要基地之一。呂禮詩分析，中國把橫須賀基地列為模擬目標,很可能是為了演練「反介入╱區域拒止」戰術。舒加特則指出，從衛星影像中可觀察到，模擬基地附近疑似留有飛彈攻擊造成的彈坑，部分船艦模型也呈現受損狀態。報導推測，中國可能藉此測試鷹擊-21、鷹擊-17極音速反艦飛彈，以及東風-27彈道飛彈等武器系統。專家示警：規模已達「前所未有」雖然各國針對潛在對手進行情境模擬訓練並非新鮮事，但前印度海軍少將卡納（Monty Khanna）仍提出警告，直言中國目前打造模型的種類與規模，已經來到「前所未有」的程度，格外值得國際社會關注。