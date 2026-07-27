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金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近期在一場訓練營活動上，首度針對好友詹姆斯（LeBron James）選擇加盟費城76人一事發表看法。面對無緣在生涯末期與這位歷史級巨星攜手合作的結果，柯瑞雖然回應簡短且極力保持理性，但字裡行間仍難掩失望與對球隊現況的無奈。面對詹姆斯離開洛杉磯湖人、最終選擇轉戰費城76人，導致勇士錯失了這位能打破東區平衡並一舉改變球隊現狀的巨星，柯瑞在出席穆迪（Moses Moody）的青年營時給出了回應。「這就是為什麼在事情真正發生之前，你不該去設想任何事。」柯瑞說道，「這其中牽扯了太多變數。」《The Athletic》記者Marcus Thompson II指出，當柯瑞談及詹姆斯的決定時，他早已回歸勇士的殘酷現實。那些關於「柯瑞與詹皇聯手」的宏偉藍圖，隨著詹皇的決定化為泡影，柯瑞也迅速收起了期待，重新面對他幾個月前就在努力消化的球隊困境。勇士近年一直徘徊在附加賽邊緣，休賽季接連錯失了阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、布朗（Jaylen Brown）、詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）等頂級球星，甚至連交易墨菲（Trey Murphy III）的希望都已破滅。柯瑞點出了球隊目前的無奈：「最核心的問題，也是對任何身處這種情況下的人來說最困難的，就是當吉米（Jimmy Butler）和摩西（Moses Moody）受傷後，所有的計畫都必須改變。你要如何在他們缺席的情況下熬過去，並維持一定的競爭力？這就是我們今年的難題，我對此非常現實。」現年38歲、即將迎來生涯第18個賽季的柯瑞，目標依然沒有改變：他渴望贏球，渴望球隊為他打造出能走得更遠的陣容。然而，現實是勇士的前六高薪球員大多已超過35歲或正從重大傷病中復原。報導中提到，柯瑞遲遲未簽下延長合約，或許正是將「潛在的自由球員身分」作為籌碼，逼迫勇士高層繼續朝奪冠目標努力。然而，柯瑞並未與部分憤怒的球迷一樣公開批評球團，因為他深知檯面下的談判與現實的無奈。現實很殘酷，且代價終究要有人來扛，而勇士總是將這筆帳算在柯瑞頭上。這意味著他又得再花一年的時間，幾乎憑一己之力扛起整支球隊的進攻，並在祈禱自己不會累垮的同時，想盡辦法贏下每一場比賽，直到傷兵皆歸來。「當然，我對所有能打造最強球隊的創意想法抱持希望，我們也討論過這些。」柯瑞最後無奈地說，「但當球隊頂端出現那樣的傷病時，一切總是會改變的。」這份不得不妥協的現狀，將成為勇士新賽季最沉重的基調。