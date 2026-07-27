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▲香蕉（右）帶老婆度假。（圖／翻攝自香蕉臉書）

香蕉（王俊傑）手持百張星宇股票，在股東會上一戰成名，本月18日被直擊帶老婆Timmy到泰國旅遊，搭乘的就是星宇航空，夫妻倆坐在貴賓室有說有笑，迎接假期心情相當愉悅。香蕉還送上無限商務艙安太座，被讚很懂生存。根據《CTWANT》報導，香蕉本月18日帶著老婆出國度假，小倆口在星宇航空貴賓室有說有笑，老婆拿著手機與香蕉分享內容，似乎是在討論旅遊行程，香蕉面帶疲憊，但面對老婆的雀躍，仍給予熱情回應。後來香蕉也在社群平台發文，原來這趟旅程是為了慶祝生日，安排了7天的泰國行，懷孕的Timmy還獲得「孕期無限商務艙」大禮，香蕉表示，只要家人開心，自己就開心，做個「全心投入」的跟班，「安太座與安太歲一樣重要，想要開開心心，就先讓太太快快樂樂。」諧星出身的香蕉，過去曾主持過多檔綜藝節目，像是《瘋神無雙》、《寶島神很大》等等，在2023年與女友Timmy結婚後，將重心轉移到YouTube上，成為YouTuber，更開設頻道「香蕉」，和粉絲分享生活點滴，去年出席星宇股東會，一席演說震撼星宇高層，也讓他用搞笑的性格再度收穫不少粉絲。