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▲王凱經紀人透露在他過世前一天，兩人還有通電話，當時聲音聽起來都正常，沒想到隔天就傳出噩耗。（圖／翻攝自IG@kaiwang1011）

八點檔演員王凱（本名王建隆）昨（26）日在家中身亡，讓他的親友與粉絲都感到非常震驚。而王凱經紀人王慧玉，也透露了他過世前一天兩人的對話，他表示王凱在25日收工後，雙方還通電話確認班表，並像往常一樣約好「明天見」，但沒想到隔天就天人永隔，那通電話也成了與王凱生前的最後對話。據《中時新聞網》報導，王凱經紀人指出王凱在過世前一天的25日，還在拍攝三立八點檔《百味人生》，而在當天下午5點左右收工後，王凱與經紀人通電話確認了隔天拍戲班表，並互道：「明天見。」沒想到這一句簡單的問候，竟成為他永遠無法實現的承諾。經紀人透露當時和王凱通話時，對方的聲音還非常正常，聽不出來有任何不適，沒想到隔天就接到警察局通知王凱過世的消息，突然的噩耗，讓經紀人至今仍無法接受。據悉，王凱昨日被鄰居發現倒臥在北市租屋處的客廳內，救護人員到場後確認已經死亡多時。由於現場沒有打鬥痕跡，也無外力侵入的跡象，因此警方初步研判疑似因身體突發急症導致猝死，不過確切死因必須等待檢方相驗並調查相關病例才能釐清。