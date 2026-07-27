我是廣告 請繼續往下閱讀

西雅圖美食節突傳槍響 2死5傷、2歲童送醫

民眾聽見連續槍響 現場遊客四散奔逃

FBI到場協助調查 輕軌單軌列車暫停營運

美國今年已發生271起大規模槍擊

美國華盛頓州西雅圖（Seattle）一年一度美食節活動驚傳槍擊案。當地時間27日晚間，位於西雅圖中心（Seattle Center）、鄰近知名地標太空針塔（Space Needle）的「西雅圖美食節」現場突然傳出槍響，造成2人死亡、至少5人受傷，其中包括一名2歲幼童。警方目前尚未公布嫌犯身分，也未說明是否已有嫌犯落網，犯案動機仍待釐清。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，西雅圖消防局表示，當地時間27日下午6時許接獲通報，西雅圖中心發生槍擊事件，救難人員隨即趕赴現場。消防局指出，2名傷者當場宣告死亡，另有4人送醫治療，其中年紀最小的是一名2歲幼童；此外，還有一名女性傷者拒絕送醫，因此整起事件共造成至少2死5傷。西雅圖港景醫療中心（Harborview Medical Center）表示，送醫患者皆為槍傷，其中一名女性傷勢危急，目前仍在加護治療中，其餘傷者傷勢分別涉及手臂、腿部、腹部及小腿等部位。事發地點當時正舉辦一年一度的「西雅圖美食節」，活動聚集數百個在地餐飲攤位及現場音樂演出，每年都吸引大批民眾前往，去年共吸引約28萬2000人參加。社群媒體流傳的影片顯示，原本擠滿人潮的市集在槍聲響起後，民眾立刻驚慌逃離現場。多名目擊者向當地媒體表示，當時先後聽見約7至8聲槍響，現場民眾「四處奔跑」。另一名當時站在舞台附近欣賞樂團演出的男子則表示，他聽到的槍聲更多，「至少有20多響」，場面一度陷入混亂。截至目前，警方尚未公布槍擊原因，也未說明是否已逮捕涉案嫌犯。事發後，西雅圖警方、消防單位及多個執法機構迅速封鎖現場展開調查，包括美國聯邦調查局（FBI）及美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）均派員到場支援。受事件影響，連接西雅圖市中心與太空針塔周邊的西雅圖中心單軌列車（Seattle Center Monorail）宣布提前停止當天營運，並預計於隔日上午恢復正常服務。根據美國非營利組織「槍枝暴力檔案」統計，所謂「大規模槍擊」是指單一事件中有4人以上遭槍擊，不論是否死亡。截至目前，今年美國已累計發生至少271起大規模槍擊事件，再次凸顯美國槍枝暴力問題持續引發社會關注。