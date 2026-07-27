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▲金武烈台北粉絲見面會確定9/6在TICC舉行。（圖／大步整合行銷臉書）

韓星金武烈今年因為主演《鐵拳教育》爆紅，8月將在首爾舉辦出道20多年來的首個粉絲見面會，沒想到這系列的活動包含台灣場次，確定9月6日星期日晚上6點在TICC與3000名粉絲同歡，不過票價、售票日之後才會公布，詳情可至大步整合行銷臉書查詢。主辦單位大步整合行銷稍早發文，證實金武烈要首度來台舉辦《마주：遇見》粉絲見面會，「在無數個角色背後，這一次，他只想真實地與你『마주』。演員金武烈出道以來的首場台北個人見面會，正式解鎖！《마주：遇見》不僅僅是一場演出，更是金武烈與期盼已久的粉絲，跨越距離、眼神交會的珍貴瞬間。準備好在初秋的溫暖微風中，寫下專屬我們的第一頁故事了嗎？2026年9月6日，期待在台北與你溫柔相遇」。金武烈2002年以舞台劇出道，長期在音樂劇舞台磨練演技，隨後逐步轉戰大銀幕與電視圈，是出了名的「變色龍」實力派演員，可惜演了無數作品卻紅不起來，直到《少年法庭》、《Sweet Home 2》、《犯罪都市4》漸漸打開知名度，今年更因為主演《鐵拳教育》，飾演教權保護局督察羅華振，以手掌以暴制暴整頓各地區校園的問題學生、舞弊教師以及恐龍家長，成功爆紅。他於2012年與演員尹昇娥公開戀情，2015年步入婚姻，結婚8年後於2023年6月迎來寶貝兒子誕生。演出時間：2026.09.06 (日) 18:00演出地點：台北國際會議中心 TICC活動票價：待公布售票日期：待公布售票系統：待公布