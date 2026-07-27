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可愛畫風騙人？「人魚島篇」其實是黑暗童話

▲《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》改編自原作高人氣「人魚島篇」，可愛畫風下隱藏沉重劇情，引發保護級討論。（圖／翻攝自羚邦）

網友看完驚呼「根本恐怖電影」

▲《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》近日在日本上映後掀起熱議，不少觀眾形容劇情反差大，甚至像在看恐怖電影。（圖／翻攝自羚邦）

為什麼列保護級？小朋友適合看嗎？

▲《吉伊卡哇》「人魚島篇」以療癒畫風包裹黑暗童話風格，被不少粉絲視為原作最具代表性的長篇之一。（圖／翻攝自《吉伊卡哇》官方X）

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於7月31日在台灣上映，但在上映前因被文化部列為「保護級」而掀起討論。許多人原本以為《吉伊卡哇》是適合親子觀賞的療癒動畫，預計全家一起去看，但已經搶先看過內容的網友卻紛紛表示「根本像恐怖電影」、「完全笑不出來」，甚至有不少家長開始詢問，小朋友到底適不適合看？《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》改編自漫畫高人氣的「人魚島篇」，有網友說「這是去柬埔寨打工的故事」，故事從吉伊卡哇、小八貓與兔兔收到一張高薪打工傳單開始。島上提供免費美食，只要完成簡單討伐任務，就能獲得平時100倍的報酬，三人因此滿心期待踏上旅程。但是，這座島嶼暗藏危機，島民長年受到海妖襲擊，不斷有人失蹤。隨著劇情推進，真相逐漸揭曉，故事牽涉人魚遭殺害、復仇、生死危機，以及為了活下去不得不做出的殘酷選擇，也被不少原作粉絲視為《吉伊卡哇》最沉重的篇章之一。電影上映後，日本及台灣社群平台迅速掀起討論，除了驚人的票房號召力之外，不少觀眾原本抱著看療癒動畫的心情進戲院，最後卻完全改觀。不少網友形容，「這根本不是兒童電影」、「看到後面一直冒冷汗」、「完全像在看恐怖電影」。「可愛畫風配黑暗劇情，反差超大」、「散場大家都在討論劇情，不是在討論角色有多可愛」，Threads 上更有網友笑稱，「吉伊卡哇電影就是被騙去打工的故事」、「以為去看萌萌動畫，結果看了一部黑暗童話」，還有人表示，「終於理解為什麼台灣會列保護級」。抱著期待的心情去看，卻帶著驚恐的臉出來。雖然電影沒有走血腥恐怖路線，但整體故事涉及生死、復仇、人性與欺瞞等主題，加上怪物追逐及部分角色遇害情節，對年紀較小的孩子來說可能較有壓力。如果孩子平時容易害怕怪物或追逐場面，建議家長可先了解劇情內容，再評估是否陪同觀賞。不少已看過電影的觀眾也認為，《吉伊卡哇》依舊是一部好作品，只是它從來不是單純的可愛動畫，而是在療癒畫風下，藏著一個充滿殘酷現實的世界。片商羚邦日前公告，《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》經台灣電影分級審議後，列為保護級。依規定，未滿6歲不得觀賞，6歲以上未滿12歲須由成人陪同