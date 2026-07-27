台灣IKEA與皮克敏手遊《Pikmin Bloom》在2026年8月啟動聯名，除了前往全台8家分店能拿到「工具飾品」和8款特殊明信片外，台灣IKEA也將在店內舉辦「尋找皮克敏」與「主題展間試玩」活動，民眾只要拍下3隻隱藏在店內的皮克敏身影，就能到客服櫃台兌換限量「皮克敏感謝小卡」。
《Pikmin Bloom》玩家必收 8款IKEA限定明信片登場
台灣IKEA說明，8月1日至8月31日，IKEA全台8間分店將在《Pikmin Bloom》出現特殊地點，只要到店開啟APP，向下滑動特殊地點，就能獲得「工具」飾品金色花苗與活動專屬明信片，且8間分店共8款不同的明信片，不會重複！
IKEA藏6隻皮克敏 完成任務換限定小卡
只要持有IKEA宜家卡，可以在各分店入口向工作人員領取活動號碼牌，活動立牌上會有「店內皮克敏藏身點」提示，賣場內共藏有6隻皮克敏，找到至少3隻並拍照記錄下完整皮克敏身影後，並到客服櫃台出示「當日號碼牌、皮克敏照片、數位宜家卡，《Pikmin Bloom》 APP 畫面」，就能兌換限量的「皮克敏感謝小卡」。
此外，8月1日至8月31日的每周六日，《皮克敏4》試玩同樂會也將在IKEA主題區展開，完成試玩的民眾，可以獲得限量「皮克敏造型紙帽」。若想參與試玩，要記得先尋找賣場內的「任天堂工作人員」，領取「整理券」。
🟡《Pikmin Bloom》、IKEA 合作活動
■活動日期：2026/8/1～2026/8/31
■活動時間：每日10:00–22:00（ 依各分店營業時間為準）
■活動地點
📍IKEA 新莊店
📍IKEA 新店店
📍IKEA 內湖店
📍IKEA 台北城市店
📍IKEA 桃園店
📍IKEA 台中店
📍IKEA 高雄店
📍IKEA 嘉義城市店
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台灣IKEA說明，8月1日至8月31日，IKEA全台8間分店將在《Pikmin Bloom》出現特殊地點，只要到店開啟APP，向下滑動特殊地點，就能獲得「工具」飾品金色花苗與活動專屬明信片，且8間分店共8款不同的明信片，不會重複！
只要持有IKEA宜家卡，可以在各分店入口向工作人員領取活動號碼牌，活動立牌上會有「店內皮克敏藏身點」提示，賣場內共藏有6隻皮克敏，找到至少3隻並拍照記錄下完整皮克敏身影後，並到客服櫃台出示「當日號碼牌、皮克敏照片、數位宜家卡，《Pikmin Bloom》 APP 畫面」，就能兌換限量的「皮克敏感謝小卡」。
此外，8月1日至8月31日的每周六日，《皮克敏4》試玩同樂會也將在IKEA主題區展開，完成試玩的民眾，可以獲得限量「皮克敏造型紙帽」。若想參與試玩，要記得先尋找賣場內的「任天堂工作人員」，領取「整理券」。
■活動日期：2026/8/1～2026/8/31
■活動時間：每日10:00–22:00（ 依各分店營業時間為準）
■活動地點
📍IKEA 新莊店
📍IKEA 新店店
📍IKEA 內湖店
📍IKEA 台北城市店
📍IKEA 桃園店
📍IKEA 台中店
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