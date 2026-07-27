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洛杉磯道奇今（27）日3：8輸給紐約大都會，九局上落後5分局面下，教練團提前將當家球星大谷翔平換下場，調度於賽後引發熱議，主帥羅伯斯（Dave Roberts）也特別出面解釋原因，澄清非大谷翔平的膝傷考量，而是認為難以逆轉，「所以讓其他人也有機會上場打擊一下。」大谷翔平6月受到膝傷困擾，暫時告別投手丘，但仍以打者身分持續先發出戰，本場4打數1安打，但於最後一打席、九局上落後時被換代打退場，罕見調度引發關注。由於大谷翔平傷勢一直令人擔憂，前一天還缺席例行牛棚訓練，羅伯斯賽後坦承清並非是因為傷勢變嚴重了，「不，那不是原因。」羅伯斯解釋道。「當時我們落後5分，比賽勝負已定，所以我們想讓其他球員也獲得一些打擊機會。」關於大谷翔平未來規劃，羅伯斯僅淡淡表示：「我們希望他能盡快恢復投球訓練。但是，目前還無法確定具體時間。」道奇本場輸球後，戰績來到67勝39敗，仍穩居國聯西區龍頭，根據外媒此前報導，道奇並未著急讓大谷翔平早日重返投手丘，目前預估時間落在8月下旬，若狀況不如預期也可能延到9月，重點是在季後賽到來時，讓這位當家王牌能夠健康出賽。