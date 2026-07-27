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無人機預算被凍結 鄭英耀：學生學習無人機領域有助世界競爭

立法院在野黨團傳出凍結無人機教育相關預算，教育部長鄭英耀今（27）日表示，教育不分藍綠，無人機在人才培育上，是非常好的能力培養，且台灣的科技產業要面對全世界的人才競爭，對於未來AI世代的挑戰絕對有幫助，也盼在野黨全力支持無人機人才培育方案。行政院去年訂定為期6年新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨立法院黨團日前揚言刪除預算，昨天改口全數凍結。在無人機教育的相關預算上，同樣傳出被凍結的情況，鄭英耀今日在立法院教育委員會會前接受媒體聯訪時提到，教育不分藍綠，在人才培育上，從小學、國中到大專院校的接觸，盼透過遊戲等方式，培養更多科技人才。鄭英耀認為，台灣的科技產業要面對全世界人才的競爭，學生在無人機領域的學習，面對未來AI世代的挑戰絕對有所幫助。鄭英耀指出，要利用機會拜託在野黨要全力支持無人機的人才培育，包括各級教育的政策推動等。