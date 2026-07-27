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外媒揭露：中國打造近乎等比例台灣總統府、海軍基地設施進行實戰演練

國防部回應：已完整掌握相關偵蒐 也提醒民眾今天所面臨的嚴峻威脅

外媒近日揭露，中國人民解放軍近年在內蒙古等地的軍事訓練區，幾乎等比例地複製打造台灣總統府、博愛特區、宜蘭蘇澳海軍基地等設施，讓解放軍能在盡可能逼真的情境下，進行實彈飛彈測試與實兵演練，其規模與針對性被外國專家形容為「史無前例」。對此，國防部發言人孫立方今（27）日指出，對於共軍打造台灣總統府、蘇澳軍港等模型均有完整掌握，相關訊息也顯示台灣面臨的威脅相當嚴峻，國防部認真看待。根據美媒《商業內幕》（Business Insider）報導，中國解放軍近年在廣袤沙漠地區打造多種軍事與政府設施複製品，範圍涵蓋美國軍艦、戰機、海外基地，以及台灣總統府、博愛特區與蘇澳海軍基地等重要目標。專家指出，這些模型不僅外觀精細，部分甚至重現道路角度與街廓規模，顯示中國正針對特定對手進行情境模擬，測試長程武器並為潛在台海衝突預做準備。該報導更引述衛星影像分析指出，內蒙古至少有2處設施模仿台北市中心博愛特區，包括總統府、外交部與司法機關等重要政府建築。其中一處位於朱日和訓練基地，最早可追溯至2014年，主要重現建築外觀。而中國官方過去釋出的演習畫面，也曾出現解放軍士兵在總統府模型周邊進行攻擊訓練；另一處較新的設施則更著重街道布局，道路角度與街廓規模均仿照台北市區。此外，中國也複製位於宜蘭縣的蘇澳海軍基地。蘇澳雖非台灣規模最大的海軍基地，但地處東部海岸、背靠山脈，具有重要戰略位置。衛星影像顯示，蘇澳基地模型在2022年初曾進行實彈測試，一枚飛彈擊中部分碼頭設施，並摧毀一處可能用於測試飛彈尋標器的黑色拱形模型。對此，孫立方表示，不管是共軍打造總統府、蘇澳軍港的模型等等，「在我們情報偵蒐範圍都有非常完整掌握」。他提到，針對敵人所有可能的犯台行動，來研擬應變措施，並料敵從寬，是國防部一貫的做法。孫立方進一步也指出，外媒揭露的這些訊息也在提醒我們，「今天所面臨的威脅是非常嚴峻的，國防部認真看待，在建軍備戰、戰備訓練努力去做，如何在年度預算、特別預算支持上，我們也籲請全民支持，讓我們獲得資源完成戰備訓練的工作」。