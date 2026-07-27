我是廣告 請繼續往下閱讀

▲顏曉筠（左2）分享曾冒著生命危險拍戲，讓主持人歐漢聲（左3）聽完嚇壞。（圖／中天電視提供）

本土劇演員王凱（本名王建隆）昨（26）日驚傳猝逝，消息震驚演藝圈。 演員柯叔元、翁家明、顏曉筠近日一同登上節目《歐耶一級棒》分享演員拍攝日常，柯叔元透露自己曾熬夜拍戲最長8天7夜沒回家，因過度疲勞收工開車時竟然自撞電線桿。柯叔元覺得熬夜拍戲是演員的日常，以前劇本是邊寫、邊拍且經常要改，再加上設備也沒那麼充足，所以經常要熬夜拍戲，他說：「我們以前拍戲的時候，都會問對方『你幾天啊』？我最長沒回家熬夜拍戲的紀錄是8天7夜，但我覺得應該還有人比我長。」柯叔元也提到，最危險的是收工後，他必須自己開車回家：「明明就眼睛睜著在開，要停車的時候也有看到後面有電線桿，雷達也在叫，但你就是會看著電線桿把它撞上去。」直言還有很多演員開車遇到紅燈就睡了，直呼：「最怕就是開到睡著！」此外，顏曉筠也分享曾冒著生命危險拍戲：「我演植物人被丟下水，那身為植物人，唯一會動的就是呼吸，導演一直說要看到我吐氣有泡泡，我就只能一直吐氣、一直往下潛。」正因為飾演的角色不能有任何動作，因此她在水下根本沒辦法調節壓力：「我們每下潛1公尺就要平壓（耳壓平衡），那時候要下潛到5米，我手不能動根本沒辦法解壓。」顏曉筠回想起拍戲當下真的痛到不行，「那個痛是耳膜會爆掉，耳朵甚至可能會廢掉，我到下面一直掙扎。」最後教練把她拎起來時，顏曉筠整個蜷縮在教練身邊。讓主持人歐漢聲聽完她的分享驚恐直呼：「如果妳上去沒有好好釋壓的話，那個真的會死掉，那叫潛水夫病。」更多內容將在每週一至週五晚間10點於中天綜合台《歐耶一級棒》播出。