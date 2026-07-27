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▲胡瓜（右）聽到手上寶可夢卡牌價值200萬元也覺得很震驚。（圖／ 下面一位YouTube）

綜藝天王胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》，近日他前往台中拜訪寶可夢卡牌收藏玩家，現場展示的稀有卡牌漲幅令人驚嘆。其中一張夢幻卡牌當年玩家僅以8萬元入手，如今市值竟飆升至200萬元，漲幅高達2400%，驚人的市場價值讓胡瓜當場看傻，忍不住直呼「比股票賺得還兇！」在節目訪談中，玩家向胡瓜展示了多款高價寶可夢卡牌。胡瓜隨手拿起來的一張15年前皮卡丘卡牌，身價就高達40萬至50萬元；現場還有一組在東京都美術館孟克展推出的限定特典卡（包含皮卡丘、可達鴨、伊布等角色），整套價值約120萬元。其中最令全場震驚的，是一張當年購入價僅8萬元的「夢幻」卡牌。持有的玩家分享，該卡牌需要參加比賽才能獲得抽卡資格，全世界只有1510張，市值因此在短短不到兩年內飆升至200萬元，漲幅高達2400%。胡瓜回憶起兒子胡釋安3、4歲時，自己也曾帶他到玩具店買寶可夢卡，笑稱如果當時買的卡片沒丟，現在可能價值不菲。除了熱門的寶可夢卡牌店，胡瓜此次台中之行還造訪了另外兩位不同領域的收藏達人，體驗各種領域的收藏狂熱。首先是經典老車收藏家，他開著限量手工車載著胡瓜前往私人車庫，參觀近20輛由自己親自修復的德、美經典跑車，讓胡瓜直呼「這裡根本就是車迷的聖殿！」另外還有熱愛小豬公仔的收藏家吳春山，他本業是建設公司董事長，曾參與台中國家歌劇院等大型工程，因童年農家情感與熱愛，收集了超過1.3萬件來自世界各地的豬造型藝術品與木雕，更豪砸2億元興建全台首座「豬博物館」，預計完工後免費開放給民眾參觀。面對各種價值連城的收藏品，胡瓜感性表示，無論是老一輩收藏的古董、跑車，還是年輕人瘋迷的卡牌與公仔，背後代表的都是世代的回憶：「真正珍貴的不是價格，而是每件收藏品都有屬於自己的故事。」