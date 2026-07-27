BWF超級300系列「YONEX 2026 台北羽球公開賽」即將於7月28日到8月2日在臺北小巨蛋熱血開打。本屆賽事盛況空前，吸引全球22個國家、共468位頂尖羽球好手齊聚台北角逐金牌。地主台灣隊則由男單「一哥」周天成與「左手重砲」林俊易領軍出擊，男雙頭號種子「麟榤配」王齊麟／邱相榤也全力備戰捍衛主場榮耀。《NOWnews》為讀者整理最完整的觀賽懶人包，讓你一手掌握所有賽事亮點。
🟡本文重點摘要
📍台北羽球公開賽基本資訊
📍台北羽球公開賽每日賽程表
📍台北羽球公開賽5大項目台灣焦點
📍台北羽球公開賽各項目歷史之最
📍台北羽球公開賽近兩屆各項目冠軍
📍台北羽球公開賽轉播與直播平台
📍台北羽球公開賽基本資訊
賽事名稱： YONEX 2026 台北羽球公開賽（BWF超級300系列）
比賽時間： 2026年7月28日（二）至8月2日（日）
比賽地點： 臺北小巨蛋
總獎金： 25萬美元
參賽規模： 吸引來自22個國家（地區）、共468位世界頂尖選手齊聚角逐。
📍台北羽球公開賽每日賽程表
📍台北羽球公開賽5大項目台灣焦點
1. 男子單打（MS）
周天成（大會第1種子／世界排名第6）：生涯曾於2016、2017、2019、2022年4度在台北賽封王，今年將力拚個人在台北公開賽的第5座冠軍。首輪將對上資格賽晉級選手。
林俊易（大會第2種子／世界排名第13）：首輪將強碰世界排名46的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka GINTING）。
其他台灣選手：王子維、戚又仁（第3種子）、李佳豪、蘇力揚
李哲輝／楊博軒（大會第2種子／世界排名第17）：名列第2種子，首輪將碰上南韓老將組合金基正／金沙朗。
李芳任／李芳至（大會第3種子／世界排名第18）
白馭珀：首輪將強碰越南名將阮垂玲。
林湘緹（大會第2種子／世界排名第18）
黃宥薰（大會第5種子）
楊博軒／胡綾芳（大會第2種子／世界排名第15）
林芝昀／許尹鏸（大會第3種子／世界排名第 11）
許雅晴／宋祐媃（大會第5種子）
📍台北羽球公開賽各項目歷史之最
男子單打： 周天成（4冠）
女子單打： 戴資穎（5冠）
男子雙打： 王齊麟、陳宏麟、安東尼奧斯·阿里安托、關有明、賈蘭尼·西迪、拉昔夫·西迪（均為3冠）
女子雙打： 程文欣、簡毓瑾（4冠）
混合雙打：男子最多：米凱爾·索加德（3冠）／女子最多：麗克·歐爾森（3冠）
📍台北羽球公開賽近兩屆各項目冠軍
🥇2025年冠軍
男子單打： 駱建佑（新加坡）
女子單打： 宮崎友花（日本）
男子雙打： 邱相榤 / 王齊麟（台灣）
女子雙打： 謝沛珊 / 洪恩慈（台灣）
混合雙打： 賈法爾·希達亞圖拉 / 費利沙·艾伯塔·納撒尼爾·帕薩里布（印尼）
🥇2024 年冠軍名單
男子單打： 林俊易（台灣）
女子單打： 沈有振（韓國）
男子雙打： 李哲輝 / 楊博軒（台灣）
女子雙打： 法布里安娜·德維普吉·庫蘇馬 / 阿瑪莉亞·扎哈婭·普拉蒂維（印尼）
混合雙打： 帕卡蓬·提拉拉沙恭 / 帕泰瑪斯·門翁（泰國）
📍台北羽球公開賽轉播與直播平台
無法親臨現場的球迷，可透過以下平台收看六天賽事全程直播：
🔹電視轉播： 中華電信 MOD、民視、博斯運動頻道
🔹網路 / 行動平台： Hami Video（提供獨家多視角直播）
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📍台北羽球公開賽基本資訊
📍台北羽球公開賽每日賽程表
📍台北羽球公開賽5大項目台灣焦點
📍台北羽球公開賽各項目歷史之最
📍台北羽球公開賽近兩屆各項目冠軍
📍台北羽球公開賽轉播與直播平台
賽事名稱： YONEX 2026 台北羽球公開賽（BWF超級300系列）
比賽時間： 2026年7月28日（二）至8月2日（日）
比賽地點： 臺北小巨蛋
總獎金： 25萬美元
參賽規模： 吸引來自22個國家（地區）、共468位世界頂尖選手齊聚角逐。
📍台北羽球公開賽每日賽程表
|日期
|賽事進度
|開賽時間
|7/28（二）
|資格賽 / 混雙32強
|09:00 / 19:30
|7/29（三）
|各項32強賽
|09:00
|7/30（四）
|各項16強賽
|12:00
|7/31（五）
|各項8強賽
|16:00
|8/01（六）
|各項4強賽
|12:00
|8/02（日）
|各項決賽
|12:00
1. 男子單打（MS）
周天成（大會第1種子／世界排名第6）：生涯曾於2016、2017、2019、2022年4度在台北賽封王，今年將力拚個人在台北公開賽的第5座冠軍。首輪將對上資格賽晉級選手。
林俊易（大會第2種子／世界排名第13）：首輪將強碰世界排名46的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka GINTING）。
其他台灣選手：王子維、戚又仁（第3種子）、李佳豪、蘇力揚
2. 男子雙打（MD）王齊麟／邱相榤（大會第1種子／世界排名第13）：上屆台北公開賽冠軍「麟榤配」，本屆以頭號種子身分登場力拚連霸，首輪將對上新加坡組合窪純佑／黄家豪。
李哲輝／楊博軒（大會第2種子／世界排名第17）：名列第2種子，首輪將碰上南韓老將組合金基正／金沙朗。
李芳任／李芳至（大會第3種子／世界排名第18）
3. 女子單打（WS）邱品蒨（大會第1種子／世界排名第12）：擔綱地主「女單一姊」，首輪對決印度選手巴魯（Isharani BARUAH）。
白馭珀：首輪將強碰越南名將阮垂玲。
林湘緹（大會第2種子／世界排名第18）
黃宥薰（大會第5種子）
4. 混合雙打（XD）葉宏蔚／詹又蓁（大會第1種子／世界排名第10）：名列混雙頭號種子，首輪即上演「台灣內戰」，碰頭同胞組合吳軒毅／楊筑云。
楊博軒／胡綾芳（大會第2種子／世界排名第15）
5. 女子雙打（WD）謝沛振／洪恩慈（大會第2種子／世界排名第 9）
林芝昀／許尹鏸（大會第3種子／世界排名第 11）
許雅晴／宋祐媃（大會第5種子）
男子單打： 周天成（4冠）
女子單打： 戴資穎（5冠）
男子雙打： 王齊麟、陳宏麟、安東尼奧斯·阿里安托、關有明、賈蘭尼·西迪、拉昔夫·西迪（均為3冠）
女子雙打： 程文欣、簡毓瑾（4冠）
混合雙打：男子最多：米凱爾·索加德（3冠）／女子最多：麗克·歐爾森（3冠）
📍台北羽球公開賽近兩屆各項目冠軍
🥇2025年冠軍
男子單打： 駱建佑（新加坡）
女子單打： 宮崎友花（日本）
男子雙打： 邱相榤 / 王齊麟（台灣）
女子雙打： 謝沛珊 / 洪恩慈（台灣）
混合雙打： 賈法爾·希達亞圖拉 / 費利沙·艾伯塔·納撒尼爾·帕薩里布（印尼）
🥇2024 年冠軍名單
男子單打： 林俊易（台灣）
女子單打： 沈有振（韓國）
男子雙打： 李哲輝 / 楊博軒（台灣）
女子雙打： 法布里安娜·德維普吉·庫蘇馬 / 阿瑪莉亞·扎哈婭·普拉蒂維（印尼）
混合雙打： 帕卡蓬·提拉拉沙恭 / 帕泰瑪斯·門翁（泰國）
📍台北羽球公開賽轉播與直播平台
無法親臨現場的球迷，可透過以下平台收看六天賽事全程直播：
🔹電視轉播： 中華電信 MOD、民視、博斯運動頻道
🔹網路 / 行動平台： Hami Video（提供獨家多視角直播）