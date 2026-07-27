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🟡本文重點摘要

📍台北羽球公開賽基本資訊

📍台北羽球公開賽每日賽程表

📍台北羽球公開賽5大項目台灣焦點

📍台北羽球公開賽各項目歷史之最

📍台北羽球公開賽近兩屆各項目冠軍

📍台北羽球公開賽轉播與直播平台

▲《NOWnews》為讀者整理最完整的台北羽球公開賽觀賽懶人包，讓你一手掌握所有賽事亮點。（圖／羽協提供）

📍台北羽球公開賽基本資訊

📍台北羽球公開賽每日賽程表

日期 賽事進度 開賽時間 7/28（二） 資格賽 / 混雙32強 09:00 / 19:30 7/29（三） 各項32強賽 09:00 7/30（四） 各項16強賽 12:00 7/31（五） 各項8強賽 16:00 8/01（六） 各項4強賽 12:00 8/02（日） 各項決賽 12:00

📍台北羽球公開賽5大項目台灣焦點

周天成（大會第1種子／世界排名第6）

林俊易（大會第2種子／世界排名第13）

其他台灣選手：王子維、戚又仁（第3種子）、李佳豪、蘇力揚

2. 男子雙打（MD）

王齊麟／邱相榤（大會第1種子／世界排名第13）

李哲輝／楊博軒（大會第2種子／世界排名第17）

李芳任／李芳至（大會第3種子／世界排名第18）

3. 女子單打（WS）

邱品蒨（大會第1種子／世界排名第12）

白馭珀

林湘緹（大會第2種子／世界排名第18）

黃宥薰（大會第5種子）

4. 混合雙打（XD）

葉宏蔚／詹又蓁（大會第1種子／世界排名第10）

楊博軒／胡綾芳（大會第2種子／世界排名第15）

5. 女子雙打（WD）

謝沛振／洪恩慈（大會第2種子／世界排名第 9）

林芝昀／許尹鏸（大會第3種子／世界排名第 11）

許雅晴／宋祐媃（大會第5種子）

▲中華羽協許安進理事長(左)向中華隊信心喊話，並授旗予台灣男單林俊易(右)，期勉選手發揮最佳戰力。（圖／羽協提供）

📍台北羽球公開賽各項目歷史之最

📍台北羽球公開賽近兩屆各項目冠軍

📍台北羽球公開賽轉播與直播平台

BWF超級300系列「YONEX 2026 台北羽球公開賽」即將於7月28日到8月2日在臺北小巨蛋熱血開打。本屆賽事盛況空前，吸引全球22個國家、共468位頂尖羽球好手齊聚台北角逐金牌。地主台灣隊則由男單「一哥」周天成與「左手重砲」林俊易領軍出擊，男雙頭號種子「麟榤配」王齊麟／邱相榤也全力備戰捍衛主場榮耀。《NOWnews》為讀者整理最完整的觀賽懶人包，讓你一手掌握所有賽事亮點。YONEX 2026 台北羽球公開賽（BWF超級300系列）2026年7月28日（二）至8月2日（日）臺北小巨蛋25萬美元吸引來自22個國家（地區）、共468位世界頂尖選手齊聚角逐。：生涯曾於2016、2017、2019、2022年4度在台北賽封王，今年將力拚個人在台北公開賽的第5座冠軍。首輪將對上資格賽晉級選手。：首輪將強碰世界排名46的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka GINTING）。：上屆台北公開賽冠軍「麟榤配」，本屆以頭號種子身分登場力拚連霸，首輪將對上新加坡組合窪純佑／黄家豪。：名列第2種子，首輪將碰上南韓老將組合金基正／金沙朗。：擔綱地主「女單一姊」，首輪對決印度選手巴魯（Isharani BARUAH）。：首輪將強碰越南名將阮垂玲。：名列混雙頭號種子，首輪即上演「台灣內戰」，碰頭同胞組合吳軒毅／楊筑云。周天成（4冠）戴資穎（5冠）王齊麟、陳宏麟、安東尼奧斯·阿里安托、關有明、賈蘭尼·西迪、拉昔夫·西迪（均為3冠）程文欣、簡毓瑾（4冠）男子最多：米凱爾·索加德（3冠）／女子最多：麗克·歐爾森（3冠）駱建佑（新加坡）宮崎友花（日本）邱相榤 / 王齊麟（台灣）謝沛珊 / 洪恩慈（台灣）賈法爾·希達亞圖拉 / 費利沙·艾伯塔·納撒尼爾·帕薩里布（印尼）林俊易（台灣）沈有振（韓國）李哲輝 / 楊博軒（台灣）法布里安娜·德維普吉·庫蘇馬 / 阿瑪莉亞·扎哈婭·普拉蒂維（印尼）帕卡蓬·提拉拉沙恭 / 帕泰瑪斯·門翁（泰國）無法親臨現場的球迷，可透過以下平台收看六天賽事全程直播：中華電信 MOD、民視、博斯運動頻道Hami Video（提供獨家多視角直播）