（更新時間14:03，新增大雷雨警戒範圍）

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▲周一南方雲系北移，天氣不穩定，易有短延時強降雨，周三後天氣會越來越穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

南方雲系北移，配合午後對流發展，中央氣象署今（27）日發布大雷雨警訊，新竹、苗栗、彰化、南投、雲嘉南有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市新竹市、新竹縣、苗栗縣氣象署預報員朱美霖提醒，今天各地雲量偏多，東南部及恆春有局部大雨，午後台南以北有局部大雨或短延時豪雨；明後天水氣仍多，迎風面降雨趨緩，東南部有局部降雨，東部及中南部有零星雨，午後山區有局部大雨；周四至下周日太平洋高壓增強，各地多雲到晴，午後山區留意雷陣雨。氣溫方面，今天中南部高溫約32至34度，北部受沉降作用影響，高溫34至35度，局部可達35度；明、後天中南部高溫約35度，東部32至34度，大台北地區受沉降作用更明顯，高溫可達35至36度以上。