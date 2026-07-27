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▲本屆金鐘獎也將推出一系列活動，擴大影響力。（圖／三立提供）

第61屆金鐘獎今年將於10/23、10/24在台北流行音樂中心舉行，主視覺今（27）日正式公開，由提摩西影像（Timothy Motion）操刀設計，以「1化為無限」作為主視覺核心概念，象徵每位創作者皆從第一步開始，以及台灣影視持續突破框架、邁向無限可能。本屆金鐘獎以「一世代」作為主題，呼應每十年代表一個世代，而第61屆正站在新十年的起點，象徵台灣影視邁入嶄新的創作階段。「1」不只是數字，更代表起點、誕生，以及重新出發的力量，從第一個鏡頭、第一個腳本、第一段聲音，到第一個被世界看見的故事，每位創作者都曾從「1」開始，也因為無數個勇敢踏出的第一步，共同成就今日豐富多元的台灣影視風景，持續承襲經典、開創下一世代的經典。此外，主視覺也象徵台灣影視持續突破框架、邁向無限可能，展現金鐘獎攜手所有影視工作者，共同開啟台灣影視聽新視野的精神。迎接全新十年，本屆金鐘獎也將推出一系列活動，擴大影響力。其中，「金鐘最具人氣獎」邁入第五年，將持續透過全民票選，邀請觀眾共同參與，為喜愛的作品應援。不僅如此，主辦單位還將規劃國際交流活動，邀請國內外影視工作者分享產業趨勢與合作經驗，促進跨國交流，並開啟未來海外影視合資、合製及內容合作的新契機；今年典禮將於台北流行音樂中心盛大登場，10月17日廣播金鐘、10月23日節目類金鐘，10月24日戲劇類金鐘。