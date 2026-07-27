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綠質疑市府砍預算 藍反控中央先砍補助

中聯油脂致癌油風暴延燒全台，外界持續爭論稽查中聯油脂的責任，究竟該由中央還是台中市政府承擔。民進黨台中市議員陳俞融今天指出，台中市食安處明年度食品管理工作業務費預算，將從今年約3800萬元降至2100多萬元，質疑市府是否仍有心積極守護食安。國民黨市議員楊大鋐則反批，中央補助台中的地方食安稽查經費，將從今年2715萬元縮減至明年的450萬元，減幅高達83%，他怒問「這是在鼓勵地方不要積極稽查嗎？」台中市議會今（27）日召開定期會，陳俞融針對震驚全國的毒油事件表示，中聯油脂問題油品流向泰山、福壽、福懋等三大油廠，衝擊全國食用油市場，而中聯油脂位於台中市，主管機關正是台中市政府衛生局，既然是市府轄內業者出問題，第一責任理應由市府承擔。她指出，市長盧秀燕面對重大食安事件，第一時間應該徹查轄內源頭、公布完整稽查紀錄，並向市民說明監督機制究竟出了哪些漏洞，而不是跑到凱道博版面，將責任全數推給中央。陳俞融進一步質疑，食安處明年度食品管理工作業務費僅編列2100多萬元，比今年的3800萬元大幅減少，未來是否仍有足夠量能守護台中市民食安？她也正式提案，要求市府成立「毒油事件市府監督責任專案調查小組」，全面清查中聯油脂歷年稽查紀錄，檢視市府究責機制是否落實，並公開完整調查報告向市民交代。國民黨市議員楊大鋐隨即發布新聞稿反擊，表示毒油事件才剛爆發，中央補助台中市食安處的地方食安稽查經費，竟從今年2715萬元大砍至明年的450萬元，一口氣減少2265萬元，減幅高達83%。楊大鋐質疑，中央一方面要求地方強化食品安全管理、加強抽驗與稽查，另一方面卻大幅刪減第一線執法經費，「這是在鼓勵地方不要積極稽查嗎？」他強調食安靠的是稽查人力、檢驗設備與執法能量，而非政治口號。毒油事件已讓全民高度關注食安，中央此時卻縮減地方補助，令人難以理解，呼籲衛福部公開說明減列原因，並恢復地方食安稽查經費，讓地方政府有足夠資源守護市民健康。