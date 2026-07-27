我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄（如圖）在台下狂歡呼，但馬傑森都不看她，讓她直接用手指眼睛的警告男友。（圖／翻攝自YouTube@95_mizuki_tw）

啦啦隊女神林襄與男友馬傑森越愛越大方，繼日前大方在中職明星賽戴頭紗示愛後，昨（26）日林襄於YouTube頻道曬出明星賽晚宴的花絮。其中一段馬傑森要上台唱歌時，林襄直接化身迷妹，在台下狂比愛心應援，但都慘遭馬傑森無視，讓粉絲笑翻直呼馬傑森好有種，不少人也笑說林襄私下一定是超盧女友。林襄在昨日分享明星賽的花絮影片，選手與啦啦隊成員都齊現身，過程還有上台表演的環節。而林襄在被問到誰要演唱〈趁早〉這首歌時，直接走入人群拱馬傑森上台，還貼心幫他戴上墨鏡，就算馬傑森拿掉也追著狂盧他戴回去。而馬傑森終於上台後，林襄馬上化身他的專屬啦啦隊，在舞台旁邊狂尖叫應援，接著為了引起男友注意，還直接走到台前比愛心、嘟嘴，結果馬傑森都超害羞的不看林襄，林襄直呼：「他死都不看我欸。」還直接用手指比眼睛，似乎在警告男友趕快看她，這時馬傑森才轉過來一下，之後邊唱邊不時看一下女友，讓現場氛圍瞬間超甜。林襄與馬傑森的放閃片段，也直接在網路瘋傳，「感覺襄就是那種很盧的女友，然後馬傑森就是隨便她盧」、「馬傑森果然是甲組的，眼鏡不戴、唱歌也不看林襄一眼超有種」、「很配，一個活潑一個比較文靜」、「真的甜，這才是戀愛。」