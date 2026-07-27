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變造聲音涉違法！張育萌震驚：全黨護違法、全黨挺詐騙

國民黨725日舉辦凱道集會前夕，朱立倫子弟兵、「風向株式會社」成員韋淳祐，因涉嫌發布以AI合成總統賴清德聲音的《油不得你》影片遭檢舉，刑事警察局前往其住處查證，引發國民黨痛批政府「查水表」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌反擊，百年大黨已經毫無下限，違法還敢講話這麼大聲？現在是全黨護違法、全黨挺詐騙。張育萌指出，從台中市長盧秀燕，到國民黨立委徐巧芯，都稱這是因為「讓更多人知道毒油的事實」，就要被查水表，「國民黨就是作賊喊抓賊啊！」他直言，搞清楚，去年國民黨做「萊爾校長」系列，羞辱賴清德總統時，有被「查水表」嗎？ 沒有，因為台灣有言論自由，自由到誰都可以照三餐罵總統。張育萌強調，現在被刑事局找上，是因為警方接到檢舉，《油不得你》這支影片疑似用AI深度偽造合成賴清德的聲音當旁白，但旁白講的內容，都不是賴清德講過的話，當然就可能害一般人誤會。身在台灣，大家都有言論自由，但不包括深偽別人聲音的自由，他也提到，最高法院早就認定，「聲紋」是個人資料，別人不能想用就拿去用，拿人家的聲音去變造，就涉及違法。張育萌更進一步舉例，照國民黨的邏輯，那些詐騙集團拿郭台銘、張忠謀的聲音去變造，報明牌騙人投資股票，被抓的時候只要否認聲音是偷來的，就通通無罪。如果這邏輯成立，台灣就準備迎接詐騙無罪的社會。而更讓張育萌感到驚訝的是，百年大黨已經毫無下限，違法還敢講話這麼大聲？ 國民黨為了反綠，傾全黨之力，現在是全黨護違法、全黨挺詐騙。