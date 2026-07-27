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為了護食安，台北市長蔣萬安日前號召群眾上凱道表達意見，籲行政院長卓榮泰下台負責。國民黨聲稱當天有20萬人上街，黨內一片看好蔣萬安的政治能量，但綠營痛批這根本是將食安事件當成通往2028總統大選的伸展台。對此，蔣萬安今（27）日出席活動再度喊話民進黨，不要再模糊焦點，刻意製造各項的政治揣測、政治操作。蔣萬安痛批，只有民進黨政府在想著選舉，在想著如何鞏固自己的政權，也才會持續製造各項的政治操作。這是民眾自發走上街頭發出不滿和憤怒，大家都看得非常清楚。「我想沒有人在管選舉，大家只關心食安、關注自己還有孩子的健康。」725凱道沒人談選舉，只有政府處理致癌油事件荒腔走板的態度。不過，上星期六才和群眾上凱道護食安，藍白陣營卻又提案凍刪食品安全辦公室、食品雲計畫相關預算，引發外界議論。對此，蔣萬安表示，他尊重立法委員在立法院對於預算審查的權力，再次呼籲行政院要跟立法院好好的溝通。