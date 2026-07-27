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林俊易日前在BWF超級1000等級中國公開賽的4強戰不敵「台灣一哥」周天成，無緣晉級決賽。今（27）日返台出席台北羽球公開賽記者會接受媒體聯訪時，他透露自己其實從第二場比賽開始就有感冒的症狀。談到與學長周天成上演「台灣內戰」，林俊易感嘆時間過得很快，自己國中時學長就已經在打國際賽，如今能同場較量「真的很榮幸」。此外談起老婆程郁捷坐鎮場邊，林俊易說一定會比較有安定感，不過他也笑說，「聽完建議在場上打的還是自己，所以要專注在場上。」今年接連抱回印度公開賽與全英公開賽兩座金盃、寫下歷史的林俊易，談到再次回到台北主場的心境，直言心態已與早年大不相同。林俊易笑說：「變成熟是一定會有的啦。前幾年打球比較急躁，那時候自己看影片覺得還好，但現在回頭看確實是這樣。現在有了對比，就能把之前的經驗套用到現在。」在剛結束的BWF超級1000中國公開賽4強中，林俊易最終直落二不敵學長周天成。事實上，林俊易近期的身體狀況並非在100%最佳狀態，他坦言自己其實正在感冒中：「身體是沒怎麼樣啦，但其實打第二場的時候就已經在感冒了。」談到這場交手，林俊易回憶起兩人最早的交集：「其實蠻榮幸能跟他打的。我國中的時候第一次跟他稍微認識，那時候他已經在打國際賽，我還只是個小孩子。現在跟他交手有一種時間過很快的感覺。」對於外界驚嘆周天成以36歲高齡依然展現頂尖技術與無解防守，林俊易也感嘆道：「學長的判斷跟經驗非常高。加上他的身體保養得非常好、非常努力在訓練，在把身體能力維持得那麼好的情況下，自然就能發揮得非常完美。」值得一提的是，這次愛妻也特別陪林俊易到中國公開賽現場，並坐在場邊教練席給他建議、為他加油打氣。被問到老婆坐在後面是否會更有安定感？林俊易甜蜜坦承：「安定是一定會有的。她在後面也會給我一些建議，我都會聽……聽完後就是盡量做啦。不過主要還是自己在場上打，所以還是會專注在比賽節奏上。」至於老婆是否會常駐教練席，林俊易表示她平時也有自己的工作要忙，因此台北公開賽並不會坐在教練席上。作為台北公開賽的第2種子，林俊易在主場的籤表並不輕鬆，前兩輪就將遭遇實力強勁的奧運銅牌得主，首輪對手是印尼好手金廷。被問到是否期待一路闖進決賽、甚至再次挑戰學長周天成上演復仇？林俊易謙虛表示：「這不算復仇啦。就是再次交流，用不一樣的方式跟學長打打看。雖然如果能在決賽碰頭當然最好，但我還是把目標放在一、二場要先過。沒有過一二場，後面完全不用想。」林俊易強調會全力以赴、一場一場好好打，期待在主場球迷面前展現最佳表現。