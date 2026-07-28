每次開賣不論是中秋節檔期、春節檔期，總是秒殺，幾分鐘內就被搶光的陳耀訓蛋黃酥，中秋節檔期預購於今（28）日開賣，時間為12:30，同樣比照往年在「拓元售票系統」開賣，並在臉書粉專「陳耀訓・麵包埠」公布相關事項，今年度售價為8入賣900元。
陳耀訓蛋黃酥中秋節檔期的紅土蛋黃酥今（28）日中午12:30開放預購。提貨日期為2026年8月10日～2026年9月25日，提貨地點一樣是要親自到店面「陳耀訓·麵包埠」（台北市松山區敦化北路244巷51號1樓。至於預購同樣是要從「拓元售票系統」。
🟡陳耀訓蛋黃酥開賣資訊一覽：
預購平台：拓元售票系統
售價：8入900元
預購日期：7月28日中午12:30開放預購
提貨日期：2026年8月10日～2026年9月25日
預購5大注意事項：
1.每人最多限購8盒。
2.未接受大宗訂單。
3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。
4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。
5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買。
蛋黃酥名店另一家：不二糕餅昨日開賣
至於同樣高人氣的不二糕餅同樣也是熱賣當中，自昨（27）日開始，再加上今（28）日與明（30）日共分三天開放預購，每日早上10點開始接受個人預訂，訂滿為止。限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。
今年蛋黃酥最低為6入，售價僅有380元。取貨日為2026年9月4日～9月24日，出貨宅配日期為2026年9月4日～9月17日。
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🟡陳耀訓蛋黃酥開賣資訊一覽：
預購平台：拓元售票系統
售價：8入900元
預購日期：7月28日中午12:30開放預購
提貨日期：2026年8月10日～2026年9月25日
預購5大注意事項：
1.每人最多限購8盒。
2.未接受大宗訂單。
3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。
4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。
5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買。
蛋黃酥名店另一家：不二糕餅昨日開賣
至於同樣高人氣的不二糕餅同樣也是熱賣當中，自昨（27）日開始，再加上今（28）日與明（30）日共分三天開放預購，每日早上10點開始接受個人預訂，訂滿為止。限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。
今年蛋黃酥最低為6入，售價僅有380元。取貨日為2026年9月4日～9月24日，出貨宅配日期為2026年9月4日～9月17日。