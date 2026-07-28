內文除表明柯瑞在生涯最後階段仍想爭冠，因而始終未與勇士談定新合約之外，也翻出柯瑞此前談到合約時，曾說出耐人尋味的2句話，表明一切沒有不可能

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柯瑞可能為爭冠離開勇士？至今尚未確定合約是關鍵

勇士、柯瑞仍在等待 外媒強調：分道揚鑣不是不可能

「這些場景現在看來仍然不太可能。但過去1年，聯盟教會了我們一件事。」報導內最後用一句話點出殘酷事實，「現在沒有什麼事是不可能的了。」

金州勇士失去巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）後鋒線戰力不足，休賽季補強又接連失利，內部認為已無奪冠希望，外媒《ClutchPoints》稍早更於社群拋出「柯瑞（Stephen Curry）可能離開勇士」話題，，「我們確實談過這些。但當球隊遭遇嚴重的傷病時，一切都會改變。」柯瑞作為當代最偉大射手，17年間幫灣區帶來4座冠軍，早就是舊金山地區最具標誌性的運動員，但如今隨著勇士失去奪冠希望，在柯瑞時代畫下句點之時，或許也是這位當家球星遠走高飛的時候了。外媒《ClutchPoints》稍早於X上發表一則討論，主題是關於「柯瑞為了爭冠，可能離開勇士」，內文寫道，柯瑞近幾年不斷強調想爭奪總冠軍的決心，根據報導，這也是他續約合約至今仍未敲定的原因，他目前剩下1年6258萬美元到期合約，但至今都未與勇士洽談提前續約的消息。「這並非金錢的問題。」報導內稱，柯瑞之所以與勇士談約沒有定案，主因就是要確保勇士繼續圍繞著他打造一支最強的球隊，但如今管理層卻在自由市場接連遭遇失利。對於勇士而言，他們仍在休賽季等待簽下即戰力機會，而對於柯瑞而言也是如此，「如果勇士無法再給他一個真正意義上的奪冠窗口，在他的職業生涯中，人們第一次開始認真思考，除了勇士之外，柯瑞還有哪些選擇。」《ClutchPoints》也提到，或許這個想法在1年前聽起來很荒謬，但詹姆斯離開湖人、「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）離開公鹿、唐西奇（Luka Doncic）也在顛峰期被交易。