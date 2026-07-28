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由於美國和伊朗之間的軍事衝突暫歇，帶動國際油價大幅下滑，緩解市場對通膨、聯準會（Fed）升息的擔憂，美股道瓊收漲逾260點。不過，因為半導體股票普遍下跌，仍拖累費半指數、那斯達克指數收黑，美股主要指數漲跌互見。綜合《CNBC》等外媒報導，中國晶片製造商長鑫科技（CXMT），週一在上海證券交易所上市，另有知情人士透露，中國已開始生產自主研發的深紫外光（DUV）光刻機，該領域的製造設備長期以來一直由荷蘭供應商艾斯摩爾（ASML）主導。消息一出，科技股繼續承壓，Globalt Investments高級投資組合經理兼合夥人馬丁（Thomas Martin）認為，在競爭激烈的市場中，技術的進步可謂日新月異，儘管中國企業的未來充滿不確定性，但這點放到科技領域也是一樣，投資人對於最終結果感到迷茫，不知道是否應該重新配置部分資金。27日收盤，美股道瓊工業指數上漲262.83點或0.51%，報52210.08點；那斯達克指數下跌43.74點或0.18%，報24932.08點；標普500指數微微上漲1.20點或0.02%，報7413.18點；費城半導體指數下跌264.01點或2.23%，報11554.88點。油價部分，西德州原油期貨下跌7.5%，每桶收在82.61美元；布蘭特原油期貨下跌8.7%，每桶收在88.36美元。本週，亞馬遜、蘋果、Meta和微軟等科技大公司，也將接連發布季度財報，要不是緩解投資者對AI支出是否過度擴張的擔憂，就是加劇這種質疑情緒，尤其是在經歷Alphabet、特斯拉上週令人警惕的業績報告後。另一方面，聯準會也將於當地時間週三公布最新利率決策，投資人將關注聯準會主席華許（Kevin Warsh）的談話，以尋找通膨及後續貨幣政策方向的線索。