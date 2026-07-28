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美國總統川普（Donald Trump）日前暫停對伊朗的空襲行動後，中東局勢暫時降溫，川普當地時間週一聲稱，正在與伊朗進行「深入談判」，並警告若外交努力失敗，美國也已準備好採取強而有力的軍事行動，放話時間已所剩不多。綜合《Axios》等外媒報導，川普當天在乘坐「空軍一號」前往密西根州參加活動的途中，透露目前美伊談判進行的不錯，美軍彈藥庫存充足，有很多不同類型的彈藥，雙方談判進展良好，存在達成某種共識的可能性，他亦有足夠的耐心與伊朗周旋。川普還提到即將與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮會談一事，坦承2人在伊朗問題上，確實有些立場分歧，但總體來說還是非常接近。川普表示，美國暫停對伊朗的打擊，是為了給談判1次機會，如果外交努力失敗，他可能會下令採取更大規模的軍事行動：「時間不多了，要麼速戰速決，要麼乾脆拉倒」。川普並補充說，他之所以暫停打擊伊朗，是基於斡旋國的請求，他也認為伊朗有意達成協議，就算預期的結果沒有發生，大不了就恢復到2天前的狀態。據悉，目前相關談判主要在伊朗、阿曼之間進行，但卡達、巴基斯坦、埃及以及美國特使也參與其中，談判重點依然在於荷姆茲海峽的重啟與伊朗擁核問題。