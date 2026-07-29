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中華郵政物流園區招商持續，近期公開招租營運中心部分空間；目前各建物均已有業者進駐，涵蓋電商、物流及機房等不同產業，整體營運狀況順利；目前招商進度已達九成。園區目前主要分為營運中心、物流中心、資訊中心以及北臺灣郵件作業中心四大區塊。中華郵政指出，營運中心以辦公空間為主，目前已有約四分之三空間出租，整體出租率可視為接近滿租，最後5樓空間日前甫啟動招租；面積為826.28 坪，租期10年，預計8月12日開標競價。作業中心部分，6樓近期與物流業者翔丰物流簽約完成已租出，目前仍在進行設備與作業整備，尚未正式全面啟用；其餘樓層則由中華郵政自用。資訊中心則於114年年初出租給數據匯台灣公司（BDx）。中華郵政說明，BDx為全球化機房服務業者，在多國具備服務國際AI大廠的經驗，該公司在園區內採主機代管（Colocation）模式提供機房基礎設施維運服務。郵政物流園區採取「郵政自用優先、剩餘空間招商」之原則，園區整體招商進度已陸續推進至90%。郵政園區營運管理已建立積極雙向溝通機制，自民國112年招商廠商陸續進駐迄今，內部管理團隊透過長期的市場觀察與持續性訪談，密切掌握進駐廠家的經營動態，目前園區現有進駐廠商之業務發展均運作順暢、營運概況良好。