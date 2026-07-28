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從同學形象發想角色 融入在地文化

▲《北投女巫》作者簡士頡和讀者們分享創作歷程。（圖／台灣角川提供）

直言等有心力就有新進度 簽書會成「許願池」

▲《北投女巫》作者簡士頡和讀者們開心合照。（圖／台灣角川提供）

《北投女巫》相關資訊

台灣原創條漫代表作《北投女巫》，日前台灣角川與台灣漫畫館共同於2026漫畫博覽會舉辦新書簽名會，作者簡士頡親臨現場與粉絲近距離交流，不僅大方分享作品誕生過程，更針對讀者最關心的刪減劇情與「第三季進度」直球回應，現場笑聲不斷。《北投女巫》自2015年在LINE WEBTOON連載以來，便以獨特的世界觀與角色魅力吸引大批粉絲。談到作品的誕生契機，作者簡士頡於訪談中透露，故事角色的雛形最初源自大學時期拍攝MV比賽時，以同學形象發想的角色，後來再結合北投在地文化與巫術元素，才逐步發展成如今豐富的世界觀。在創作靈感方面，簡士頡也分享參考了多元的作品風格，包含《美國恐怖故事》、《小魔女DoReMi》以及《超級名模生死鬥》等各式各樣的作品。活動現場精選了讀者募集提問，許多粉絲好奇創作過程中是否有忍痛割捨的故事。簡士頡對此坦言，「白團」相關支線幾乎整條刪除，連女巫們主線之外的社交與日常生活也很少畫出來。當被問及刪減原因時，簡士頡誠實笑說，「我太忙了！而且懶得畫。」他更現場笑問讀者，「大家有沒有發現，女巫們吃飯幾乎都坐在落地窗前？因為畫背景實在太花時間了，所以女巫們不能去逛夜市或豪華餐廳，當然她們也都沒有家人。」毫不掩飾的誠實回應引來全場大笑。而讀者最關心的《北投女巫》第三季與《玉鍵》復刊進度，簡士頡依然維持直球風格回應，「等老娘有心力就會做。」霸氣又真實的回答立刻引爆全場掌聲。也有讀者好奇，如果真的能成為《北投女巫》世界的一員，簡士頡最想成為哪位女巫？簡士頡毫不猶豫回答：「小曼應該最快樂吧！」至於希望能擁有的能力，簡士頡表示希望擁有「幸運」，代價是少活10年也沒關係，因為活得長不如活得好。除了創作分享，簽書會現場更成了粉絲的「許願池」，大批讀者紛紛提議期待推出的週邊商品，從家瑜的藥盒、紅湄的骷髏頭、小曼的粉紅骨頭，到女巫下午茶、官方 LINE 貼圖與護身符等。簡士頡一邊吐槽一邊認真回應，與讀者互動十分熱絡。簽名環節中，簡士頡親自為每位讀者簽名，並送上特別繪製的限定特典小卡。許多追更多年的粉絲也準備了卡片與禮物親自交給作者。活動結束後，簡士頡更留下來與讀者一一合照、寒暄，為這場等待多年的久別重逢劃下溫馨句點。LINE WEBTOON人氣連載作，融合台灣在地文化，遠傳國際的知名IP。簡士頡各350元