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上線首日突破100萬人下載 贈送扭蛋券

「sunny summer 假期！」5星卡牌插圖全公開

▲白銀諾艾爾（圖／《hololive Dreams》）

▲大空昴（圖／《hololive Dreams》）

▲不知火芙蕾雅（圖／《hololive Dreams》）

▲角卷綿芽（圖／《hololive Dreams》）

▲音乃瀨奏（圖／《hololive Dreams》）

首場夏季上線 全新歌曲登場

超人氣Vtuber公司COVER和QualiArts共同開發的hololive首款官方手遊《hololive Dreams》，公開上市後首個期間限定卡池「sunny summer 假期！」，在今（28）日推出夏季應景的泳裝造型卡片，包括白銀諾艾爾、大空昴、不知火芙蕾雅、角卷綿芽與音乃瀨奏都會換上全新泳裝，官方也公布後續更新計畫。《hololive Dreams》7月23日上線後受到許多粉絲、玩家們喜愛，《hololive Dreams》是一款以節奏遊戲為核心，結合RPG和主題樂園經營的遊戲，在遊戲中玩家將和hololive成員一起建造各種設施，打造屬於所有人的夢幻樂園。遊戲中已經畢業的成員也會出現，讓許多粉絲們相當懷念。官方7月24日表示，《hololive Dreams》全球遊戲玩家人數已經突破100萬人，首日就達成百萬玩家里程碑，由夏色祭、癒月巧可、白銀諾艾爾及音乃瀨奏共同主持的《hololive Dreams》官方特別節目中也宣布，為了慶祝遊戲突破100萬次下載，將贈送給全體玩家10張轉蛋券。《hololive Dreams》在今（28）日中午11點到8月7日10點59分，推出首個期間限定卡池「sunny summer 假期！」，裡面包括白銀諾艾爾、大空昴、不知火芙蕾雅、角卷綿芽與音乃瀨奏5位hololive成員的全新泳裝造型，將以限定5星卡片登場，獲得各插畫卡片後，即可解鎖以卡片中的泳裝為主題的「樂園服裝」與「Live 服裝」。另外，《hololive Dreams》第一場夏季活動「哈囉！Brand New Summer！」於今（28）日中午12點開放，一路舉辦到8月5日晚間7點59分為止，玩家可玩到全新劇情和新玩法，玩家透過Live演出及小遊戲累積活動點數與徽章，可兌換培育素材、限定回憶卡，也設有活動積分排行榜。配合夏季活動推出，全新歌曲〈爆夏!!トロピカバケーション〉（Boom! Boom! Tropica Vacation）加入，歌曲MV在今（28）日下午5點公布，未來也會陸續增加25首歌曲，並贈送Music Disk，讓玩家解鎖更多歌曲。