小孟老師分析今（29）日十二星座運勢，射手座在財運方面，可把握大勢發展，獅子座要謹慎資金投資，牡羊座避免股票虧損；感情方面，金牛座避免吵架起衝突，巨蟹座的伴侶會帶來很大幫助。
牡羊座：
工作：工作事半功倍
感情：約會精心打扮
財運：避免股票虧損
牡羊幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：巨蟹
金牛座：
工作：主管友善對待
感情：避免爭吵衝突
財運：看準投資行情
金牛幸運色：銀色
貴人：射手
小人：魔羯
雙子座：
工作：表現熱情大方
感情：愛情減少摩擦
財運：加強現金監管
雙子幸運色：紫色
貴人：處女
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：自信強人緣好
感情：獲得伴侶幫忙
財運：控制降低成本
巨蟹幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：處女
獅子座：
工作：績效有所提升
感情：感情細膩體貼
財運：謹慎資金投資
獅子幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天蠍
處女座：
工作：謙虛熱忱積極
感情：彼此支持鼓勵
財運：加強趨勢分析
處女幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：雙魚
天秤座：
工作：客戶溝通良好
感情：創造美好回憶
財運：規避不明風險
天秤幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：獅子
天蠍座：
工作：業績逐漸提升
感情：懂得欣賞對方
財運：掌握未來趨勢
天蠍幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：天秤
射手座：
工作：理性看待事務
感情：與親友互動多
財運：把握大勢發展
射手幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
魔羯座：
工作：團隊提升士氣
感情：兩人溫馨擁抱
財運：實現抓住機遇
魔羯幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：射手
水瓶座：
工作：發揮工作才華
感情：異性經常互動
財運：提升專業學習
水瓶幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：金牛
雙魚座：
工作：合群互助合作
感情：邱比特來報到
財運：提高獲利盈利
雙魚幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：雙子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：工作事半功倍
感情：約會精心打扮
財運：避免股票虧損
牡羊幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：巨蟹
金牛座：
工作：主管友善對待
感情：避免爭吵衝突
財運：看準投資行情
金牛幸運色：銀色
貴人：射手
小人：魔羯
雙子座：
工作：表現熱情大方
感情：愛情減少摩擦
財運：加強現金監管
雙子幸運色：紫色
貴人：處女
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：自信強人緣好
感情：獲得伴侶幫忙
財運：控制降低成本
巨蟹幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：處女
獅子座：
工作：績效有所提升
感情：感情細膩體貼
財運：謹慎資金投資
獅子幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天蠍
處女座：
工作：謙虛熱忱積極
感情：彼此支持鼓勵
財運：加強趨勢分析
處女幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：雙魚
天秤座：
工作：客戶溝通良好
感情：創造美好回憶
財運：規避不明風險
天秤幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：獅子
天蠍座：
工作：業績逐漸提升
感情：懂得欣賞對方
財運：掌握未來趨勢
天蠍幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：天秤
射手座：
工作：理性看待事務
感情：與親友互動多
財運：把握大勢發展
射手幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
魔羯座：
工作：團隊提升士氣
感情：兩人溫馨擁抱
財運：實現抓住機遇
魔羯幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：射手
水瓶座：
工作：發揮工作才華
感情：異性經常互動
財運：提升專業學習
水瓶幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：金牛
雙魚座：
工作：合群互助合作
感情：邱比特來報到
財運：提高獲利盈利
雙魚幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：雙子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。