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小孟老師分析今（29）日十二星座運勢，射手座在財運方面，可把握大勢發展，獅子座要謹慎資金投資，牡羊座避免股票虧損；感情方面，金牛座避免吵架起衝突，巨蟹座的伴侶會帶來很大幫助。牡羊座：工作：工作事半功倍感情：約會精心打扮財運：避免股票虧損牡羊幸運色：粉紅色貴人：天秤小人：巨蟹金牛座：工作：主管友善對待感情：避免爭吵衝突財運：看準投資行情金牛幸運色：銀色貴人：射手小人：魔羯雙子座：工作：表現熱情大方感情：愛情減少摩擦財運：加強現金監管雙子幸運色：紫色貴人：處女小人：水瓶巨蟹座：工作：自信強人緣好感情：獲得伴侶幫忙財運：控制降低成本巨蟹幸運色：卡其色貴人：天蠍小人：處女獅子座：工作：績效有所提升感情：感情細膩體貼財運：謹慎資金投資獅子幸運色：黃色貴人：雙子小人：天蠍處女座：工作：謙虛熱忱積極感情：彼此支持鼓勵財運：加強趨勢分析處女幸運色：淡藍色貴人：獅子小人：雙魚天秤座：工作：客戶溝通良好感情：創造美好回憶財運：規避不明風險天秤幸運色：白色貴人：雙魚小人：獅子天蠍座：工作：業績逐漸提升感情：懂得欣賞對方財運：掌握未來趨勢天蠍幸運色：咖啡色貴人：魔羯小人：天秤射手座：工作：理性看待事務感情：與親友互動多財運：把握大勢發展射手幸運色：藍色貴人：巨蟹小人：牡羊魔羯座：工作：團隊提升士氣感情：兩人溫馨擁抱財運：實現抓住機遇魔羯幸運色：大紅色貴人：金牛小人：射手水瓶座：工作：發揮工作才華感情：異性經常互動財運：提升專業學習水瓶幸運色：橘色貴人：牡羊小人：金牛雙魚座：工作：合群互助合作感情：邱比特來報到財運：提高獲利盈利雙魚幸運色：藍色貴人：水瓶小人：雙子