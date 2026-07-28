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第5屆「青龍系列大獎」將於7月31日舉行頒獎典禮，然而典禮前的粉絲投票獎居然爆出灌票爭議，負責投票的平台「Celeb Champ」昨（27）日發出公告，表示最佳男主角部門投票時，發現大量異常帳號參加投票，目前異常票數已經被取消，其中玄彬被取消了14萬1800票，金宣虎、朴志訓取消了26票。Celeb Champ昨日發出公告，表示青龍系列大獎最佳男主角票選期間，發現許多狀態異常帳號參加投票，目前已經將那些帳號封鎖，相關異常投票數也都會被取消。而在這次水軍灌票行為中，靠著《韓國製造》入圍最佳男主角的玄彬成為最大苦主，共有高達14萬1800票被判異常並遭作廢，遠高於其他入圍者。另外也有異常投票行為的男星則是，《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、《菜鳥伙房兵》朴志訓，他們同樣被查出異常投票，但兩人分別僅被扣除26票，與玄彬被刪掉的票形成對比，讓許多網友好奇14萬張異常選票究竟從何而來。官方表示，粉絲投票不是讓男星得獎的唯一依據，但權重等於一位評委，因此仍可能影響最終得獎結果。本次「青龍系列大獎」最佳男主角入圍名單包括《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、《菜鳥伙房兵》朴志訓、《韓國製造》玄彬、《稻草人》朴海秀、《許願吧，精靈》金宇彬，正式投票結果將於7月31日上午公布。