我是廣告 請繼續往下閱讀

一句「幹嘛」開啟爆紅之路！故宮南院小編爆紅起源曝光

▲日前一名網友在 Threads 上發文，內容僅僅留下簡單的「故宮南院」四個字，沒想到官方帳號竟在第一時間火速現身，直接在下方冷冷回覆一句超簡潔的「幹嘛」，成為爆紅起源。（圖／Threads）

曬國寶白瓷「躺平」神圖！南院小編海巡互動被封為社群天花板

▲故宮南院小編回覆還會搭配館藏照片順便宣傳，相當具有創意。（圖／Threads）

國家級博物館也能這麼接地氣！近日國立故宮博物院南部院區的 Threads 官方帳號意外成為全網熱議焦點。沒有刻板生硬的展覽宣傳，也沒有居高臨下的官方客套，小編僅憑一句高冷又傲嬌的「幹嘛」，搭配極度親民且宛如朋友般隨性聊天的神回覆，瞬間笑翻海量網友。短短幾天內，故宮南院小編憑藉滿滿的幽默感與迷因魂，成功躍升為 Threads 平台上的最新「流量密碼」，引爆全網爭相發文「召喚小編」的社群奇觀。故宮南院小編爆紅事件的起因相當令人會心一笑，日前一名網友在 Threads 上發文，內容僅僅留下簡單的「故宮南院」四個字，沒想到官方帳號竟在第一時間火速現身，直接在下方冷冷回覆一句超簡潔的「幹嘛」。看似極其平常的兩個字，卻因為完全打破過去公家機關嚴肅的刻板印象，語氣像極了熟識朋友間的吐槽，瞬間戳中大批網友的笑穴，貼文隨即引來鋪天蓋地的按讚與轉發。隨後，越來越多網友被圈粉並紛紛加入「挑戰小編」的行列。有網友特別發文表示：面對這樣充滿侵略性的祭品文，小編依然不按牌理出牌，直接神回：原來當天正好碰上博物館的例行休館日，，還用極具個人風格的幽默完成政令宣導，讓廣大網友直呼：南院小編的迷因寶庫顯然不止於此，近期有另一位粉絲發文追問：「故宮南院，你在幹嘛？」這次官方小編不再只用文字，而是直接附上了一張館藏文物的珍貴照片，將一尊白瓷嬰兒側躺托腮、神情悠閒無比發上Threads，小編更在下方搭配了兩個字的簡短說明：「躺著」。經典文物圖片與當代網路「躺平」文化的完美結合毫無違和感，再次讓留言區徹底淪陷，網友們紛紛刷屏狂讚「小編根本是迷因大師」、「這才是真正的社群天花板」。隨著一篇篇神回覆在各大社群平台瘋傳，許多網友開始養成固定追蹤故宮南院 Threads 的習慣，每天都無比期待小編又去哪裡「巡邏」留言。不少網友感性表示：「謝謝故宮南院治癒了我的星期一症候群」、「現在打開 Threads 的第一件事就是搜尋故宮南院小編」，甚至衍生出大批網友故意 tag 故宮南院只求被小編「翻牌」的另類熱潮，而小編也幾乎都會現身，給予粉絲各種鼓勵與支持，也被大讚超級用心，成為新一代社群亮點。