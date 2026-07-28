《東京卍復仇者》粉絲暑假有福了，台中、香港兩地同步感受「東卍」魅力！除了在中友百貨快閃活動之外，《東京卍復仇者展 最後的世界線 POP UP STORE》將於8月7日至9月13日首次登陸香港啟德 AIRSIDE，免費入場，現場販售上百款展覽限定商品，更展出12幅彩色複製原畫，以及主角花垣武道、佐野萬次郎（Mikey，麥基）的經典場景等身模型，帶領粉絲重返《東京卍復仇者》最終世界線。

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首次登港！12幅彩色原畫、武道與麥基等身模型登場

《東京卍復仇者》動畫與漫畫皆擁有超高人氣，此次香港快閃店以《東京卍復仇者展 最後的世界線》為主題，首度將日本展覽內容帶到香港。

展區規劃12幅精選彩色複製原畫，重現作品中經典畫面，並打造花垣武道與麥基名場面的等身模型，讓粉絲能近距離拍照打卡，沉浸在東京卍會的世界觀中。

▲現場展出精選彩色複製原畫，重現《東京卍復仇者》經典場景。（圖／曼迪提供）
▲現場展出精選彩色複製原畫，重現《東京卍復仇者》經典場景。（圖／曼迪提供）
百款展覽限定周邊一次買　滿額送紀念紙袋

快閃店推出超過百款《東京卍復仇者展 最後的世界線》限定商品，包括巨大壓克力場景組、水玉光胸章、收藏卡、角色掛軸、金銀圖錄、黑板藝術手帕、吸油紙，以及融入東京卍會元素設計的書包、服飾等商品，讓粉絲一次收藏。

除此之外，現場還設有抽卡機台，共推出12款以展覽主視覺打造的人物紀念小卡，增添收藏樂趣。活動期間，單筆消費滿250港幣，即可獲得限量「橫式紀念大紙袋」一個，數量有限，送完為止。

▲《東京卍復仇者展 最後的世界線 POP UP STORE》將於8月7日首度登陸香港，免費入場。（圖／曼迪提供）
▲《東京卍復仇者展 最後的世界線 POP UP STORE》將於8月7日首度登陸香港，免費入場。（圖／曼迪提供）
🟡《東京卍復仇者展 最後的世界線 POP UP STORE》香港場資訊

📌日期：2026年8月7日至9月13日

📌地點：香港啟德 AIRSIDE

📌入場方式：免費入場

▲巨大壓克力場景組收錄多位人氣角色，全系列共三款。（圖／曼迪提供）
▲巨大壓克力場景組收錄多位人氣角色，全系列共三款。（圖／曼迪提供）
▲水玉光胸章採隨機販售，共推出6款角色設計。（圖／曼迪提供）
▲水玉光胸章採隨機販售，共推出6款角色設計。（圖／曼迪提供）
▲現場設有抽卡機台，可抽12款展覽限定紀念小卡。（圖／曼迪提供）
▲現場設有抽卡機台，可抽12款展覽限定紀念小卡。（圖／曼迪提供）
▲活動期間單筆消費滿250港幣，即可獲贈橫式紀念提袋。（圖／曼迪提供）
▲活動期間單筆消費滿250港幣，即可獲贈橫式紀念提袋。（圖／曼迪提供）
▲日版角色掛軸同步於香港快閃店販售，全系列共11款。（圖／曼迪提供）
▲日版角色掛軸同步於香港快閃店販售，全系列共11款。（圖／曼迪提供）
▲長型抱枕以展覽限定造型設計，不含枕芯。（圖／曼迪提供）
▲長型抱枕以展覽限定造型設計，不含枕芯。（圖／曼迪提供）
▲限定大撲克牌收錄《東京卍復仇者》多位角色與經典畫面。（圖／曼迪提供）
▲限定大撲克牌收錄《東京卍復仇者》多位角色與經典畫面。（圖／曼迪提供）
▲角色收藏卡採隨機販售，共推出11款設計。（圖／曼迪提供）
▲角色收藏卡採隨機販售，共推出11款設計。（圖／曼迪提供）
▲角色壓克力鑰匙圈同步登場，共推出6款人氣角色。（圖／曼迪提供）
▲角色壓克力鑰匙圈同步登場，共推出6款人氣角色。（圖／曼迪提供）
▲角色胸章採隨機販售，共推出13款設計。（圖／曼迪提供）
▲角色胸章採隨機販售，共推出13款設計。（圖／曼迪提供）

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於動漫、遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

新聞稿與採訪邀請，請寄 joweilin@gamania.com