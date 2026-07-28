《東京卍復仇者》粉絲暑假有福了，台中、香港兩地同步感受「東卍」魅力！除了在中友百貨快閃活動之外，《東京卍復仇者展 最後的世界線 POP UP STORE》將於8月7日至9月13日首次登陸香港啟德 AIRSIDE，免費入場，現場販售上百款展覽限定商品，更展出12幅彩色複製原畫，以及主角花垣武道、佐野萬次郎（Mikey，麥基）的經典場景等身模型，帶領粉絲重返《東京卍復仇者》最終世界線。
首次登港！12幅彩色原畫、武道與麥基等身模型登場
《東京卍復仇者》動畫與漫畫皆擁有超高人氣，此次香港快閃店以《東京卍復仇者展 最後的世界線》為主題，首度將日本展覽內容帶到香港。
展區規劃12幅精選彩色複製原畫，重現作品中經典畫面，並打造花垣武道與麥基名場面的等身模型，讓粉絲能近距離拍照打卡，沉浸在東京卍會的世界觀中。
百款展覽限定周邊一次買 滿額送紀念紙袋
快閃店推出超過百款《東京卍復仇者展 最後的世界線》限定商品，包括巨大壓克力場景組、水玉光胸章、收藏卡、角色掛軸、金銀圖錄、黑板藝術手帕、吸油紙，以及融入東京卍會元素設計的書包、服飾等商品，讓粉絲一次收藏。
除此之外，現場還設有抽卡機台，共推出12款以展覽主視覺打造的人物紀念小卡，增添收藏樂趣。活動期間，單筆消費滿250港幣，即可獲得限量「橫式紀念大紙袋」一個，數量有限，送完為止。
🟡《東京卍復仇者展 最後的世界線 POP UP STORE》香港場資訊
📌日期：2026年8月7日至9月13日
📌地點：香港啟德 AIRSIDE
📌入場方式：免費入場
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《東京卍復仇者》動畫與漫畫皆擁有超高人氣，此次香港快閃店以《東京卍復仇者展 最後的世界線》為主題，首度將日本展覽內容帶到香港。
展區規劃12幅精選彩色複製原畫，重現作品中經典畫面，並打造花垣武道與麥基名場面的等身模型，讓粉絲能近距離拍照打卡，沉浸在東京卍會的世界觀中。
快閃店推出超過百款《東京卍復仇者展 最後的世界線》限定商品，包括巨大壓克力場景組、水玉光胸章、收藏卡、角色掛軸、金銀圖錄、黑板藝術手帕、吸油紙，以及融入東京卍會元素設計的書包、服飾等商品，讓粉絲一次收藏。
除此之外，現場還設有抽卡機台，共推出12款以展覽主視覺打造的人物紀念小卡，增添收藏樂趣。活動期間，單筆消費滿250港幣，即可獲得限量「橫式紀念大紙袋」一個，數量有限，送完為止。
📌日期：2026年8月7日至9月13日
📌地點：香港啟德 AIRSIDE
📌入場方式：免費入場