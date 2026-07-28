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蔣萬安再拋「倒閣」逼卓榮泰下台負責

侯友宜直球打臉：把工作做好比較實在啦

台北市長蔣萬安日前接受資深媒體人黃光芹專訪時拋出「倒閣」議題，透露近期已有不少立委私下向他討論相關可能性，並表示若國民黨內形成共識、民眾黨也願意支持，在野陣營能取得一致立場，自己也是「樂觀其成」。對此，新北市長侯友宜今（28）日被問及看法時，直接打臉回應：「把工作做好比較實在啦！」蔣萬安日前在政論節目《中午來開匯》中指出，面對中聯油脂食安風暴，行政院長卓榮泰不願下台、總統賴清德也不願道歉，讓人民無法接受。他認為，在目前立法院朝野席次結構下，若要推動倒閣，國民黨內部必須先凝聚共識，也需要民眾黨支持，並非單一政黨能夠決定。蔣萬安表示，這段期間確實有不少立委私下向他提及倒閣可能性，但相關議題仍需要各方充分討論與審慎評估。他強調，若國民黨團有共識，民眾黨也願意支持，在野陣營形成共同立場，他對此「樂觀其成」。蔣萬安認為，若能透過倒閣機制，讓卓榮泰為食安事件負起政治責任，當然是最好的方式。侯友宜今日與卓榮泰共同出席林口新闢道路工程開工典禮，接受媒體聯訪時被問及是否支持倒閣，以及如何看待蔣萬安相關說法，他並未多作評論，僅簡短說了句：「把工作做好比較實在啦！」侯友宜此番回應，也讓外界解讀為打槍蔣萬安的政治操作，將焦點放回地方治理與市政工作。侯友宜幕僚也進一步補充說明，正如國民黨新北立委洪孟楷上午受訪態度，「倒閣」議題要經由立院黨團大會討論決定，而侯友宜認為，政府應先把該做的工作做好，才能真正解決食安問題。