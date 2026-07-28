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▲前早安少女組成員牧野真莉愛在個人IG貼出6歲時，以及成為偶像後與陽岱鋼的合照。（圖／取自牧野真莉愛個人IG）

台灣旅日好手陽岱鋼昨（27）日透過所屬日本職棒（NPB）二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊發表聲明，將於今年球季後引退，正式結束21年職棒生涯，消息一出震驚台灣、日本棒球圈。日前剛從「早安少女組」畢業的牧野真莉愛，今（28）日在個人Instagram發出長文，感謝陽岱鋼過去效力北海道日本火腿鬥士隊，給她美好的回憶，牧野貼出6歲時以及偶像時期與陽岱鋼的合照，「謝謝你在火腿隊效力，陽君，謝謝你！」身為狂熱、知名的火腿隊球迷，牧野在陽岱鋼昨日宣布今年季末引退後，在個人Instagram貼出多張與陽岱鋼的合照，從6歲還是小球迷時期，到成為早安少女組成員後採訪陽岱鋼，以及前往台灣參與公演的照片。貼文開頭，牧野寫了陽岱鋼在火腿隊時期的應援曲歌詞，「飛吧、飛吧！飛向遙遠的夢想彼端。傳送到祖國的大地吧！加油！岱鋼！從此時此刻起！」牧野回憶2007年火腿隊作客名古屋的交流戰，「在名古屋巨蛋練球時，陽君（陽岱鋼）正在幫大家簽名，（牧野）真莉愛也急忙跑過去，但那時陽君已經準備要回球員席了。牧野表示，得到陽岱鋼簽名時，當下真的超級開心，也因此喜歡上了陽岱鋼，「那時真莉愛6歲。過了一陣子又再次見到面，跟他聊起名古屋巨蛋那時的事，陽君竟然還記得！讓我那時覺得，『陽君大概是那種絕對不會忘記別人長相的人吧！』」牧野在13歲時加入早安少女組，並於2015年因工作關係再次與陽岱鋼相遇，「」2016年10月，牧野隨團體前往台灣公演，還帶著陽岱鋼的周邊商品以及2人昔日的合照去台灣，「親自去了台灣之後，真莉愛深刻感受到了陽君的努力與活躍，全都滿滿地傳達到了台灣。真的覺得陽君好厲害喔。」牧野回憶，小時候只要拿到選手名鑑，一定會翻找陽岱鋼身影，去球場看球也一定會喊「陽君」，「他也都會向我揮手！真莉愛真的覺得好高興喔！」最後，牧野真誠謝謝陽岱鋼加入火腿隊，「不少日本網友在看完牧野的貼文後，紛紛留言表示，「從幼年真莉愛的時期連結到早安少女組台灣公演，這故事真的連貫起來了」、「多虧了真莉愛，他是我認識的選手之一」、「對棒球的愛真的太深沉了」、「這才是真正的骨灰級鐵粉啊」、「從幼年時期就一直支持的選手引退，真的很令人感慨萬千呢」。牧野真莉愛現年25歲，13歲以第12期成員身份加入早安少女組，不僅是團體內高人氣的核心成員，也是「寫真女王」。今年6月24日演唱會後正式畢業、結束長達12年的偶像生涯，未來仍會在演藝圈發展。